Congo-Kinshasa: Foot-RDC - Guy Bukasa aux commandes des Léopards U23

18 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'entraineur congolais Guy Bukasa est nommé sélectionneur des Léopards des moins de 23 ans (U23) de la République démocratique du Congo.

Cette décision de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) est parvenue ce mercredi 18 février à Radio Okapi.

Le technicien congolais est détenteur d'une licence A de la Confédération africaine de football (CAF).

Le nouveau sélectionneur sera épaulé par un staff composé notamment de René Tshibangu et Cédric Makiadi comme adjoints, ainsi que d'un encadrement médical et physique renforcé.

Le sélectionneur Guy Bukasa est l'actuel entraineur principal du Football Club Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi.

En équipe nationale, il est l'ancien sélectionneur adjoint des Léopards U17, puis assistant des U23 sous Raul Shungu.

Il a également travaillé avec les Léopards A' lors du CHAN en Algérie.

Guy Bukasa fut en outre sélectionneur des Léopards U20 en 2019, quand il les a conduits au sacre du tournoi UNIFFAC 2024 à Brazzaville, avant un parcours remarqué jusqu'en quarts de finale de la CAN U20.

