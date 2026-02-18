Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la prise en charge des enfants sortis des milices à Lubero

L'ONG Fédération intègre pour la reconstruction et le développement plaide pour la mise en oeuvre de projets en faveur des enfants sortis des groupes armés dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu.

Réagissant mardi 17 février sur Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure, Zaidel Katembo, estime urgent de conjuguer des efforts afin d'assister les milliers d'enfants concernés par cette situation.

Plusieurs autres organisations locales de Lubero ont exprimé le besoin d'un encadrement psychologique, ainsi que d'une réinsertion socioéconomique, éducative et professionnelle pour ces enfants, particulièrement après les coupures drastiques des financements humanitaires.

« Nous devrions tous unir nos forces, nos capacités d'agir et mobiliser les moyens nécessaires pour stopper l'urgence de cette tragédie qui impactera -et impacte déjà- la région des Grands Lacs en général, et la République démocratique du Congo en particulier. Il est important de permettre à tous les acteurs des conflits, aux communautés affectées ainsi qu'aux personnes les plus démunies touchées par les conflits armés de prendre part au processus de paix en cours, afin de renforcer les mesures durables de mitigation et de lutter contre l'utilisation des enfants dans les conflits armés », a déclaré Zaidel Katembo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Contacté, le chef d'antenne du PDDRC-S à Lubero, Daniel Masinda, précise que certaines activités de prise en charge des enfants sont organisées par l'UNICEF, mais reconnaît que les besoins restent immenses.