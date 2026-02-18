Sénégal: Prévention et riposte aux pandémies - Le pays décroche près de 14 milliards FCFA du Pandemic Fund

Le Sénégal a obtenu un financement de près de 14 milliards de francs Cfa du Pandemic Fund pour renforcer ses capacités de prévention, de préparation et de riposte aux pandémies, a annoncé mercredi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un communiqué.

Selon le document, cette enveloppe, obtenue après deux tentatives infructueuses, vise à consolider la sécurité sanitaire nationale dans un contexte international marqué par la réduction de certains financements extérieurs. Elle traduit, d'après le ministère, la confiance des partenaires envers le système sanitaire sénégalais et la capacité des autorités à piloter un projet d'envergure.

Le projet s'inscrit dans l'approche multisectorielle « One Health », impliquant le Haut Conseil national de Sécurité sanitaire (HCNSS-OH), plusieurs ministères sectoriels, ainsi que des universités et des organisations communautaires de base.

Les ressources mobilisées permettront de renforcer les dispositifs de veille, de prévention et de réponse sur l'ensemble du territoire, avec une attention particulière aux zones vulnérables, notamment Kaffrine, Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda.

Ce nouveau financement vient s'ajouter aux 277,2 milliards de francs Cfa déjà mobilisés depuis avril 2024 auprès de partenaires techniques et financiers pour le relèvement du plateau technique médical, l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que la mise en oeuvre de la réforme de la souveraineté pharmaceutique.

Le ministère a, par ailleurs, salué l'appui de partenaires tels que l'Organisation mondiale de la Santé (Oms), la Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), l'Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et la Banque mondiale, pour leurs contributions.