Sénégal: Ramadan et Carême - Le CNRA appelle les médias à une vigilance accrue sur les contenus diffusés

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a appelé mercredi les médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion, à accorder une attention particulière au choix des programmes diffusés durant les périodes du Ramadan et du Carême, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue quant aux contenus proposés au public.

Dans un communiqué, le Cnra a indiqué attacher « un grand prix au respect, par les médias, de la foi, des croyances, des valeurs, des sensibilités et des identités culturelles et religieuses » du public.

L'instance de régulation a rappelé, à ce titre, l'interdiction de diffuser tout contenu susceptible de constituer une menace pour la stabilité nationale et la cohésion sociale, d'inciter à l'intolérance, à la stigmatisation, à l'exclusion ou à la marginalisation.

Elle a également mis en garde contre la diffusion de programmes tournant en dérision les religions ou pouvant entraîner, voire provoquer, des confrontations entre religions, confréries ou communautés.