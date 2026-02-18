Congo-Brazzaville: Talangaï 5 - Le bourbier de Ngamakosso vaincu

Principaux obstacles à la circulation routière à Ngamakosso, les bourbiers situés sur le tronçon allant des arrêts de bus Faaki à l'Eglise relèvent désormais du passé, grâce à l'action de la députée élue de la cinquième circonscription électorale de Talangaï, Claudia Sassou N'Guesso.

Accompagné de la presse, le député siégeant de Talangaï 5, Isidore Lenga, a organisé le 17 février une visite guidée des différents chantiers engagés récemment par Claudia Sassou N'Guesso pour y constater le niveau d'avancement des travaux. « Les habitants avaient des soucis pour se déplacer au niveau de Ngamakosso, c'est pourquoi la députée a dépêché une équipe d'ouvriers pour assainir cette voie et libérer le passage aux usagers », a expliqué Isidore Lenga à l'issue de la visite.

En effet, les usagers de l'unique voie d'accès à Ngamakosso garderont toujours en mémoire le triste souvenir qu'ils rencontraient, surtout à chaque tombée de pluie où la circulation était parfois totalement interrompue. Même les piétons avaient du mal à y circuler. Après le traitement de ce tronçon routier allant de l'arrêt Faaki à celui de l'Eglise, le seul souci reste le curage et l'aménagement des caniveaux pour éviter l'éternel recommencement.

La visite s'est poursuivie au Centre de santé intégré (CSI) Maman-Mboualé de Ngamakosso où, à la demande des responsables de cette structure sanitaire, l'élue a engagé les travaux de construction d'un bâtiment devant accueillir les usagers pendant la vaccination et la pesée des enfants. « Il s'agit d'un hangar servant pour la vaccination et la consultation préscolaire des enfants.

Nous avons écrit à la conseillère du chef de l'Etat parce que pendant les intempéries, les enfants souffraient et nous ne pouvions pas travailler. Elle a agréé notre doléance en envoyant les ouvriers commencer les travaux et nous sommes autour de 90% du niveau d'exécution.

Je crois qu'avant la fin du mois, le bâtiment sera prêt pour accueillir les usagers. Entre elle et nous, c'est un contrat. Nous avons commencé avec elle depuis les élections antérieures et jusqu'aujourd'hui, elle continue à nous soutenir », a expliqué le chef du CSI Maman-Mboualé, Octave Guy Noël Elenga.

Eviter le triptyque construction, destruction et reconstruction

Il a reconnu que Claudia Sassou N'Guesso est une véritable pourvoyeuse de ce CSI en médicaments et en matériel. A titre d'exemple, il a rappelé que l'élue de Talangaï 5 prend en charge l'assurance maladie de près d'une cinquantaine de veuves depuis son arrivée à la tête de cette circonscription électorale. Ces veuves sont prises en charge gratuitement avec leur progéniture au niveau du CSI de Ngamakosso.

Avant d'inspecter les travaux du CSI et de la route, Isidore Lenga et sa suite étaient au marché Maman-Mboualé, une infrastructure moderne construite par la députée. Il s'agit d'un don offert à ses mandants dès sa première législature à l'Assemblée nationale. « Elle avait pris l'engagement de construire et de moderniser ce marché et c'est ce qui a été fait.

Malheureusement, ce marché est aujourd'hui menacé par l'ensablement et nous avons peur que le sable l'engloutisse, parce que cela va empêcher nos mamans et nos papas de trouver de quoi aller nourrir leurs familles », s'inquiète Isidore Lenga.

Face à cette catastrophe naturelle qui menace désormais cette infrastructure, la députée a fait recours aux techniciens de la mairie de Brazzaville pour qu'une solution durable soit trouvée au lieu de procéder uniquement au désensablement de la zone.

Donc, les yeux sont rivés sur la fin des études pour lutter contre cet ensablement. Un autre fait à signaler, c'est la non-utilisation d'une grande partie du marché par les vendeuses qui préfèrent étaler leurs marchandises le long de l'avenue.

« Maman Claudia fait toujours quelque chose dans sa circonscription, elle est là en permanence. Elle a placé des lampadaires tout le long de cette route en commençant par Petit-Chose jusqu'à Manianga. Malheureusement, les gens de mauvaise foi les ont tous volés. Cela dérange quand même, quand l'autre sort beaucoup d'argent, il faut avoir cet amour de bien entretenir pour éviter le triptyque construction, destruction et reconstruction. On ne va pas avancer, on va tourner en rond », a conclu Isidore Lenga.