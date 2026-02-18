Afrique Centrale: Non-participation des Diables rouges U17 au tournoi de l'Uniffac - Le ministère des Sports répond à la Fécofoot

Au lendemain d'un point de presse tenu par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) le 16 février à Brazzaville, le ministère en charge des Sports, via la Direction générale des sports (DGS), a réagi pour « démentir les accusations de négligence » concernant la non-participation des Diables rouges U17 au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui se déroule à Kinshasa.

Le ministère en charge des Sports a exprimé sa « consternation » face aux propos tenus par la Fécofoot. Qualifiées d'infondées et de tendancieuses, ces déclarations sont perçues par les autorités de tutelle comme une tentative délibérée de nuire à l'action gouvernementale. Pour le ministère, la Fédération privilégie la polémique au détriment de l'intérêt supérieur de la nation et de la relance du football national.

Contestant la version des faits présentée par la Fédération, le ministère a tenu à clarifier le calendrier des échanges officiels puisque le 24 juillet 2025, par courrier n°1587/MJSECFQE-CAB, le ministre donnait son accord formel pour l'engagement des U17. « Le 26 novembre 2025, le ministre a réitéré cet accord et répondu aux préoccupations logistiques de la fédération », explique le communiqué de la DGS.

Le ministère a souligné que des moyens financiers importants ont été injectés depuis plusieurs mois pour garantir une préparation optimale des jeunes athlètes.

La DGS ne mâche pas ses mots, allant jusqu'à évoquer une volonté de sabotage. Elle dénonce la mise en ligne par la Fécofoot de courriers jugés diffamatoires dont l'unique but serait de ternir l'image du département ministériel. « Le retrait d'une équipe engagée dans une compétition internationale ne peut se faire sans une concertation préalable. En agissant de la sorte, la Fécofoot a fait preuve d'un manque de patriotisme flagrant », précise le communiqué.

Vers une sortie de crise ?

Malgré ce climat de haute tension, le ministère réaffirme sa mission régalienne de développement du sport national. La DGS lance un appel à la responsabilité et à la collaboration. L'objectif reste clair, sortir des « pratiques peu orthodoxes » pour se concentrer sur l'essentiel, notamment redorer le blason des Diables rouges sur la scène continentale.

Le bras de fer est donc loin d'être terminé, et l'avenir du football congolais reste suspendu à l'issue de ce conflit institutionnel.