Congo-Brazzaville: Disparition - Décès de Philippe Mvouo en France

Rentré dans le coma depuis une semaine, l'ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo, est décédé à l'aube du 18 février, à la suite d'une longue maladie au CHU d'Orléans où lui étaient prodigués des soins depuis 2022. Cette triste nouvelle a été rendue publique par sa famille.

Philippe Mvouo décède au lendemain de la disparition de son ami d'enfance de toujours, né la même année, Firmin Ayessa, ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, mort lui en Turquie.

Né le 14 septembre 1951 à Kellé, chef-lieu du district éponyme situé dans le département de la Cuvette-Ouest, Philippe Mvouo a effectué ses études à l'école primaire de cette localité avant de les poursuivre au séminaire de Makoua, puis au lycée central de Brazzaville où il obtient son baccalauréat en 1972, donnant accès à l'Université de Brazzaville où il a vu sa fin de cycle couronnée par le diplôme de professeur de lycées.

Sa carrière professionnelle lui aura permis d'ouvrir une carrière politique en occupant, tour à tour, le poste de ministre de l'Energie 2002-2004 ; ministre des Postes et Télécommunications 2004-2006 ; ministre de la Pêche, 2006-2007. Dans ses dernières fonctions, il a occupé le poste de président du Conseil supérieur de la liberté de communication de 2012 à 2025.

L'illustre disparu était membre du Bureau politique du Parti congolais du travail.