Sénégal: Jeunesse et Sports - La nouvelle feuille de route validée pour 2026

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a tenu, ce mardi, au Stade Léopold Sédar Senghor, un atelier de partage et de validation technique consacré au projet actualisé de la Lettre de Politique sectorielle de Développement (LPSD). La rencontre a été présidée par la ministre, Khady Diène Gaye, en présence des directeurs généraux, des responsables de la planification et de la programmation budgétaire, ainsi que des directeurs nationaux et régionaux.

Une LPSD adaptée à la nouvelle configuration gouvernementale

Dans son discours d'ouverture, la ministre a retracé la genèse de la LPSD, initialement élaborée sous l'ancien ministère regroupant la Jeunesse, les Sports et la Culture. Elle a rappelé que la réorganisation gouvernementale intervenue par décret en septembre 2025 a recentré le département sur les seuls secteurs de la Jeunesse et des Sports, rendant indispensable l'actualisation du document stratégique.

Cette révision vise à aligner les orientations sectorielles sur le nouveau référentiel des politiques publiques, l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, décliné dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029. Selon la ministre, l'axe dédié au capital humain et à l'équité sociale consacre le sport comme un levier majeur de développement économique et social, favorisant l'engagement de la jeunesse et le renforcement de la cohésion nationale.

Des projets structurants pour la jeunesse et le sport

Madame Khady Diène Gaye a mis en avant plusieurs projets prioritaires appelés à structurer l'action du département. Parmi eux figurent le Projet d'aménagement des Infrastructures sportives de proximité (ISP), le Projet d'autonomisation socio-économique des jeunes (PASEJ) ainsi que le Projet de Centre national de Haute performance sportive et d'Excellence éducative (CHPE) prévu à Thiès.

Ces initiatives traduisent, selon la ministre, la volonté de renforcer l'accès aux infrastructures, d'accompagner l'insertion des jeunes et d'élever le niveau de performance du sport sénégalais.

Cap sur 2026 : réformes et compétitions internationales

Évoquant les perspectives pour 2026, la ministre a annoncé une série d'actions prioritaires, dont la réforme des textes juridiques encadrant les collectivités éducatives et la mise en place du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS). Sont également prévues l'organisation d'une Semaine nationale de la Jeunesse, la réalisation de 50 infrastructures sportives de proximité, ainsi que la préparation des athlètes en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Le programme comprend par ailleurs la participation du Sénégal à 58 compétitions internationales et l'organisation de 25 stages de formation au profit des entraîneurs et encadreurs sportifs.

Enfin, la ministre a souligné les innovations budgétaires introduites dans la loi de finances 2026, notamment une enveloppe dédiée au financement des compétitions internationales. Une mesure destinée à améliorer les performances des équipes nationales et à renforcer le rayonnement du Sénégal sur la scène sportive mondiale.