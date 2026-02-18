Sénégal: Tension à l'Ucad - Le MESRI met sur pied un comité de dialogue social

Par arrêté, le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a procédé à la mise en place d'un comité de dialogue social destiné à renforcer la concertation au sein du sous-secteur.

Composé de dix-huit (18) membres, ce nouvel organe est placé sous la direction du Pr Lamine GUEYE, Professeur titulaire de physiologie et ancien Recteur des universités publiques. Il aura pour mission principale de coordonner le dialogue entre les différents acteurs du secteur et de contribuer à la prévention ainsi qu'à la gestion des conflits.

Actuellement Recteur de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, située à Touba, le Pr Lamine GUEYE est reconnu pour son expérience dans la gouvernance universitaire et la médiation institutionnelle. Sa nomination à la tête de ce comité traduit la volonté des autorités de privilégier une approche inclusive et concertée face aux défis que connaît l'enseignement supérieur.

Le comité de dialogue social devra notamment favoriser un climat apaisé dans les établissements, renforcer la communication entre les partenaires sociaux et accompagner les réformes engagées dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

À travers cette initiative, le ministère entend consolider la stabilité du système universitaire et promouvoir un cadre propice à la performance académique et scientifique.