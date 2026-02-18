Sénégal: Organisation du Hajj - L'Assemblée nationale lance une mission d'information

18 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

La Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'Extérieur et de l'Intégration africaine de l'Assemblée nationale du Sénégal a annoncé la mise en place d'une Mission d'information parlementaire consacrée à l'organisation du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam. Cette décision intervient dans un contexte marqué par des difficultés récurrentes observées ces dernières années, avec des dysfonctionnements particulièrement relevés lors de l'édition 2025 du Hajj.

Créée conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l'institution parlementaire, la Mission est chargée d'évaluer en profondeur le dispositif d'organisation mis en oeuvre par les structures publiques compétentes.

Elle portera une attention particulière au rôle de la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l'ISLAM (DGP), qui coordonne l'organisation du pèlerinage, en collaboration avec les agences privées agréées. La qualité des prestations offertes aux pèlerins sénégalais figurera également au coeur de l'analyse.

Au-delà du simple constat, les députés entendent formuler des recommandations concrètes en vue d'améliorer l'efficacité, la transparence et la coordination des acteurs impliqués. Pour la Commission, l'enjeu dépasse la seule dimension spirituelle du pèlerinage : l'organisation du Hajj constitue un test de la performance administrative, de la qualité du service public et du rayonnement du Sénégal à l'international. Dans un souci de bonne gouvernance et de reddition des comptes, il apparaît nécessaire d'établir un diagnostic objectif sur les causes des difficultés enregistrées.

La Mission a été officiellement installée le mardi 17 février 2026, au cours d'une séance présidée par Ismaëla Diallo, Premier Vice-président de l'Assemblée nationale. Elle est dirigée par la députée Fatou Diop Cissé, par ailleurs présidente de la Commission des Affaires étrangères. Composée de onze membres désignés dans le respect du pluralisme parlementaire, elle comprend un bureau formé d'une présidente, de deux vice-présidents et d'un rapporteur.

Dotée d'un mandat temporaire de six mois à compter de son installation, la Mission mènera un diagnostic parlementaire approfondi. Elle pourra procéder à des auditions, consultations et demandes de communication de documents auprès de la DGP, des ministères concernés, des agences privées agréées, des autorités aéroportuaires, ainsi que des organisations religieuses, encadreurs et pèlerins.

À l'issue de ses travaux, un rapport sera soumis à la Représentation nationale. L'objectif affiché est d'aboutir à des réformes susceptibles de garantir une amélioration durable de l'organisation du pèlerinage, dans l'intérêt supérieur des fidèles et de la crédibilité de l'action publique.

