En plus de se doter davantage d'infrastructures sportives de proximité, le Sénégal a affiché ses ambitions pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations en 2032 et d'abriter dans un futur proche les prochains Jeux de la Francophonie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Gaye a rappelé ces objectifs contenus dans la lettre de politique sectorielle de son département.

Notre pays a l'ambition d'organiser la campagne 2030, d'abriter les Jeux de la Francophonie dans un futur proche, de se doter davantage d'infrastructures sportives de proximité et la construction d'un centre ado. Ce sont les grands axes de la lettre de politique sectorielle que le ministère de la Jeunesse et des Sports Khady Diéne Gaye travaille à mettre en oeuvre d'ici 2029.

« En ce qui concerne aussi les performances sportives, notre pays se positionne à accueillir les grands événements sportifs internationaux. Nous en aurons déjà un cette année avec les Jeux Olympiques de la jeunesse mais nous comptons aussi dans un futur prochain abriter les Jeux de la francophonie.

Nous comptons aussi notre pays se positionner pour accueillir la CAN de football en 2032 », a-t-elle indique. La Chef du département des sport indique cette lettre de politique sectorielle tire sa source à partir de l'agenda national de transformation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce qui est essentiel surtout par rapport à cette lettre de politique sectorielle, c'est que nous allons poursuivre déjà le maillage du territoire national concernant les infrastructures sportives de proximité que nous avons déjà démarrées avec 25 communes et que nous comptons poursuivre cette année 2026 avec 50 communes npour pouvoir arriver en 2030 au moins à doter les 550 communes rurales du Sénégal d'infrastructures sportives de proximité qui concernent le basketball, le handball, le volleyball, le baseball, un terrain multifonctionnel et un terrain de basket 3x3 à côté », note-elle avant de poursuivre : « L'autre aspect aussi essentiel par rapport à cette lettre de politique sectorielle, c'est surtout au renforcement du civisme et de la citoyenneté active.

L'année dernière, avec nos différents partenaires, nous avons procédé au passage à l'échelle New Deal. Il s'agit de généraliser l'installation des centres de conseils ados au niveau de tous les départements du Sénégal et avec l'érection des clubs de jeunes filles qui devront être généralisés au niveau de tous les villages du Sénégal ».