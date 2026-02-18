Sénégal: Amélioration de la compétitivité des Pme-Pmi - Le bureau de mise à niveau signe 15 nouvelles conventions et en labellise 09

15 nouvelles entreprises vont bénéficier de l'accompagnement du bureau de mise à niveau. Les conventions ont été signées hier, mardi, et vont permettre aux entreprises signataires de pouvoir bénéficier de l'assistance technique et financière du BMN afin d'améliorer leur compétitivité. En marge de la cérémonie de signature, 09 entreprises ont reçu le label BMN.

Les entreprises concernées ont été sélectionnées au terme d'un processus rigoureux, conduit par le comité de pilotage à travers les comités de pilotage restreint (COPILR 21 et 22) et vont profiter de primes publiques, qui constituent une sortent de garantie pour elles.

« Nous procédons à la signature des conventions issues des COPILR n°21 et n°22, marquant l'entrée en vigueur de nouveaux accompagnements dans le cadre du Programme de Mise à Niveau Spécifique National, un programme phare du BMN destiné aux petites et très petites entreprises qui, depuis plusieurs années, accompagne les PME sénégalaises à fort potentiel vers davantage de compétitivité. Pour cette nouvelle vague, ce sont 15 dossiers qui ont été approuvés, représentant un investissement global de 927.402.233 FCFA, soutenu par des primes publiques d'un montant de 415.146.417 FCFA », a dit Fatou Dyana Ba, la directrice du BMN.

Des chiffres, qui selon elle, traduisent l'impact que l'accompagnement de l'Etat peut avoir dans les procédures de levée de financement pour le secteur privé. Les primes engagées par l'Etat constituent un levier pour permettre aux entreprises bénéficiaires de pouvoir accéder aux financements auprès des institutions financières. « Ils traduisent une réalité économique forte : chaque franc CFA de prime publique accordé par l'État est un levier pour susciter et sécuriser l'investissement privé. En contrepartie de ce soutien, c'est presque un milliard de FCFA d'investissements privés qui sera engagé par 15 PME issues de secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la santé, les services, le BTP ou encore les énergies renouvelables.

C'est la preuve que la confiance de l'État appelle l'investissement, et que l'investissement appelle la croissance », a dit Mme Bâ qui a tenu à rassurer les acteurs privés quant au soutien de l'Etat. Mais cela, en appoint à un engagement et à une volonté ferme de leur part. « ... Le succès dépendra aussi de votre engagement, de votre rigueur et de votre capacité à saisir cette opportunité...», a-t-elle lancé aux entrepreneurs concernés par ces conventions.

Devant le secrétaire d'Etat à la promotion des PME/PMI, la directrice a fait un plaidoyer pour un renforcement des moyens afin de permettre à sa structure d'élargir ses capacités au profit des entreprises du secteur privé national, « ...nous sollicitions plus de moyens pour répondre efficacement à la demande croissante des entreprises conformément aux objectifs fixés dans notre PSD. En 2025, nous avons reçu 177 demandes contre une capacité d'accompagnement de seulement 35 dossiers approuvés », a-t-elle sollicité auprès de la tutelle.

Dans son allocution, le secrétaire d'Etat au développement des PME et des Pmi a rappelé la place centrale de la mise à niveau dans la Stratégie nationale de Promotion et de Développement des PME et PMI avec les entreprises qui touchent directement à la mise à niveau sur le portefeuille des 25 projets de ladite stratégie. Ce qui fait que, selon Ibrahima Thiam, « la mise à niveau des entreprises n'est pas une option.

C'est une nécessité stratégique, dans un monde en perpétuelle mutation, où les exigences de qualité, de productivité et de durabilité s'imposent à tous les niveaux ». Dans le but d'atteindre un bon niveau de compétitivité, les PME/PMI et plus généralement les entreprises doivent pouvoir évoluer, se structurer, et accéder aux marchés nationaux et internationaux avec des standards élevés. « C'est tout le sens du Programme Spécifique National qui symbolise notre volonté commune de placer l'entreprise au coeur de la transformation économique et sociale de notre pays, conformément aux orientations de l'Agenda National de Transformation Vision Sénégal 2050 » a dit le secrétaire d'Etat.

Ibrahima Thiam a, par ailleurs appelé le BMN et les institutions partenaires à accorder une attention plus accrue aux entreprises qui ont été labellisées « ambassadeurs de l'excellence sénégalaise » afin de les aider à atteindre des niveaux de performance élevés et à adhérer à l'initiative présidentielle « Sunu Champion ».

« ...Je voudrais à ce propos demander au Bureau de Mise à Niveau, à l'ADEPME et à toutes les structures compétentes d'accorder une attention toute particulière à ces entreprises qui doivent être davantage accompagnées, pour les préparer à adhérer à l'initiative présidentielle « Sunu champion » a dit M. Thiam. En effet, 09 PME ont reçu ont été labellisées par le BMN et ont reçu leur distinction. Une récompense qui couronne leur mérite mais constitue, selon les bénéficiaires, une clé qui ouvre les portes au marché national, au niveau les établissements hôteliers, des grandes surfaces mais aussi à l'international.