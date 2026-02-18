Sénégal: Pose de la première pierre de l'école des avocats - Bassirou Diomaye Faye plaide pour les zones dégarnies à travers le pays

Le Président de la République a procédé hier, mardi, à Diamniadio à la pose de la première pierre de l'école des avocats. Une infrastructure nichée au coeur de la nouvelle ville de Diamniadio, à côté de la cité des Nations-Unies, de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng et de l'école nationale du Pétrole et du Gaz. A cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a souligné les déséquilibres dans la répartition des services de la justice et de l'assistance juridique.

Venu procéder à la pose de la première pierre de la future école des avocats. Bassirou Diomaye Faye a déploré les fortes inégalités qui marquent la distribution des services de la justice, avec de fortes concentrations dans certaines parties du pays et des déserts dans d'autres. Des faits qui constituent des manifestations d'une rupture d'égalité des citoyens dans l'accès au service de la justice. « Notre pays compte un magistrat pour 100 000 habitants.

Nous recensons 530 magistrats, 472 greffiers et 439 avocats inscrits au tableau de l'ordre. Ces déséquilibres interrogent notre capacité collective à garantir un accès équitable et efficace à la justice. La répartition territoriale des avocats pose également un défi d'équité territoriale. La concentration des cabinets dans la région de Dakar et dans certaines grandes capitales régionales crée dans d'autres territoires une forme de rareté préoccupante ».

La faiblesse de la présence des avocats dans certaines parties du pays constitue, pour le chef de l'Etat, un frein à la garantie pleine des droits fondamentaux et est source d'inégalité dans l'accès à la représentation et à la défense. Une situation qu'il urge de corriger et qui appelle à plus d'engagement de la part des avocats afin de permettre aux services judiciaires de se conformer aux normes communautaires et au code de procédure pénale.

« Sous ce rapport, les déserts judiciaires observés, notamment à Fatick, à Kaffrine, à Kédougou, à Matam ou à Sedhiou, doivent être résorbés par un engagement plus équilibré, plus solidaire de la profession. Il y va de la consolidation d'un Etat de droit abouti. Il y va de l'accès effectif aux droits et à la justice pour tous. Ce défi est d'autant plus crucial que le principe de l'assistance d'un avocat dès l'interpellation est consacré par le règlement numéro 5 de l'UEMOA, ainsi que par l'article 55 du Code de procédures pénales... », a dit Bassirou Diomaye Faye rappelant que l'avocat incarne la défense, « pilier essentiel de la protection des libertés et des droits fondamentaux ».

Il s'agit pour le Président d'un principe fondamental d'équité à l'aune duquel se mesure la grandeur d'un Etat. « ...La grandeur d'un État ne se mesure pas seulement à la puissance de ses institutions, mais surtout à la capacité de celles-ci à garantir l'équité, la dignité et la liberté pour tous », a-t-il rappelé.

Le Président a également insisté sur le sens de la responsabilité des jeunes avocats et des futures pensionnaires de l'école pour leur rappeler qu'au-delà du rôle de la défense, ils ont un rôle essentiel dans la préservation de la paix sociale et la restauration de la confiance entre les citoyens et les instituions. « Votre mission ne sera pas seulement de défendre des causes. Elle sera de préserver la paix sociale, de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions, et de transformer les conflits en opportunités de compréhension mutuelle et de progrès collectif. Soyez des avocats courageux, capables de contester lorsque l'exigence de la justice l'impose.

Soyez également des avocats responsables, des avocats capables d'écouter, des avocats capables de concilier et de bâtir des solutions durables. Que la formation reçue ici fasse de vous non seulement des experts du droit, mais aussi des artisans de cohésion sociale et des acteurs engagés de la bonne gouvernance... », leur a-t-il dit. La future école comptera 16 salles de classe moderne, un auditorium de dernière génération d'une capacité de 4 classes, des blocs administratifs de haut niveau et des infrastructures d'hébergement adaptées qui seront à même de garantir des conditions optimales de formation et de fonctionnement.

L'école sera ouverte pour la formation initiale, mais aussi pour les formations continues des robes noires.