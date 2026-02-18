Sénégal: Vers une assurance maladie nationale intégrée - Les bases d'un nouveau modèle validées

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités a organisé hier, mardi 17 fevrier, un atelier de validation technique de l'architecture adaptée au contexte sénégalais, dans la perspective de la mise en place d'un système national intégré de couverture du risque maladie. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la protection sociale et de consolidation des réformes engagées en matière de santé.

A la suite d'un premier atelier tenu le 5 novembre 2025 considéré comme une étape déterminante vers un nouveau système de couverture sanitaire universelle, les acteurs se sont de nouveau réunis hier, pour mieux affiner la stratégie et consolider les acquis. Selon le directeur de cabinet du ministère, Youssouf Djitté, l'engagement et la participation active de l'ensemble des parties prenantes, ont permis d'aboutir à un scénario consensuel, fruit d'échanges constructifs et d'une volonté commune de servir l'intérêt général.

« Les résultats obtenus à l'issue de ce premier atelier témoignent de la capacité de notre communauté à dialoguer, à s'écouter et à converger vers une architecture adaptée à notre contexte national » a-t-il avancé. Et d'ajouter : « Il s'agit ici du second atelier, dédié à approfondir nos échanges, confronter nos expertises et partager nos expériences, dans l'objectif de concevoir un modèle institutionnel efficace, équitable et durable pour notre pays ».

M. Djitté a aussi souligné que la couverture du risque maladie s'inscrit pleinement dans l'ambition nationale de couverture sanitaire universelle. Elle vise à garantir l'accès de tous aux soins de santé essentiels, à des médicaments sûrs et accessibles, ainsi qu'à des services de prévention, de traitement et de réadaptation, tout en protégeant les usagers contre les risques financiers liés à la maladie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la représentante de la Banque mondiale, cette étape est l'aboutissement d'un important travail analytique mené en appui aux priorités du gouvernement, lequel a clairement exprimé sa volonté de mettre en place un système d'assurance maladie nationale plus cohérent, plus performant et plus équitable. « Nous saluons la démarche inclusive qui a guidé ce processus. Le dialogue entre l'État, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers est la clé d'une réforme durable et partagée » a soutenu Laurence Lannes, économiste de la santé en Chef, Cheffe équipe Santé Sénégal, Banque mondiale.