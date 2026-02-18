Sénégal: Port de Ziguinchor - La fronde contre la tutelle de Dakar

La décision de transférer la gestion du port de Ziguinchor au Port autonome de Dakar provoque une vivre controverse en Casamance. Rassemblés autour de la Chambre de commerce de Ziguinchor les opérateurs économiques dénoncent une « injustice flagrante » et une recentralisation susceptible, selon eux, d'affaiblir l'économie régionale. Le Mouvement Vision Citoyenne également mobilisé, annonce un recours devant la Cour suprême.

A Ziguinchor, la contestation ne faiblit pas. La décision des autorités de confier la gestion du port fluvial au Port autonome de Dakar est interprétée comme un désaveu par les acteurs économiques locaux. Pour ces derniers, la mesure apparait à la fois incompréhensible et pénalisante. Ils considèrent qu'elle prive la Casamance d'un instrument important de développement et remet en cause plusieurs décennies d'efforts consentis pour relancer l'activité économique dans un contexte post-conflit.

« C'est une injustice flagrante » fulmine Aboubacar Camara opérateur économique. « Ce port est l'oeuvre de la Chambre de commerce et des opérateurs. Nous nous sommes sacrifiés pendant quarante ans de crise pour que la situation redevienne normale. Aujourd'hui que les fruits commencent à tomber on nous dit de dégager. Cette décision ne peut pas passer. Si le port fonctionne c'est parce que nous avons convaincu les opérateurs d'y investir et d'y faire des transactions », lance t-il.

Même tonalité chez Ousmane Thiam, dit Thiamas. « L'économie de la région est soutenue par les opérateurs économiques. Si on transfère la gestion du port nous marquons notre désaccord. Cette décision risque de détruire l'économie régionale » martèle-t-il.

Le Mouvement Vision Citoyenne s'inscrit dans la même dynamique contestataire. Son coordonnateur Madiadiop Sané qualifie la décision d'« inacceptable » et interpelle directement le président Bassirou Diomaye Faye. « Nous ne sommes plus à l'époque coloniale où l'on dirigeait nos affaires à distance. Ce décret est impopulaire. Le port de Ziguinchor doit être géré par la Chambre de commerce locale. Nous allons saisir la Cour suprême pour attaquer cette décision » Avertit-il.

Au-delà de la polémique institutionnelle, les acteurs économiques redoutent des lenteurs administratives, une perte d'emplois et un affaiblissement de la compétitivité du port. A leurs yeux, le port de Ziguinchor ne constitue pas seulement une infrastructure. Il incarne la résilience et l'espérance économique d'une région marquée par des décennies de crise. Le transfert de la gestion au Port Autonome de Dakar est perçu comme une volonté de dessaisir la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor du port fluvial de Ziguinchor. Les opérateurs désormais à l'ouverture d'un dialogue et à une révision de la décision afin de prévenir une crise économique aux répercussions régionales.