Sénégal: Projet de gestion de la santé environnementale et de la pollution en Afrique - 290 millions mis au service des populations

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf a présidé hier, mardi 17 février, la cérémonie de remise d'équipements de nettoyage et d'inauguration de trois places publiques aménagées dans les communes de Hann/Bel-Air et de Dalifort-Foirail. A travers le Projet de Gestion de la Santé Environnementale et de la Pollution en Afrique (PGSENPA), un montant de 290 millions est mis au service des populations bénéficiaires.

Mis en oeuvre par l'État du Sénégal et arrivé à son terme, le Projet de Gestion de la Santé Environnementale et de la Pollution en Afrique (PGSENPA), a servi de cadre à cette cérémonie officielle. Selon la représentante de la Banque mondiale, Arame Tall, l'ensemble des appuis, comprenant des conteneurs, des équipements de nettoiement, du matériel informatique destiné aux Réseaux des Acteurs Locaux pour la Santé Environnementale (RALSEN), ainsi que des motos, représente un investissement de plus de 290 millions de francs CFA, directement orienté vers les communautés.

Par cette dotation, la Banque mondiale réaffirme, a-t-elle souligné, son engagement aux côtés de l'État du Sénégal pour la protection des populations face aux pollutions environnementales, notamment celles liées aux Polluants Organiques Persistants non intentionnels (POPNi), et pour le renforcement durable de la résilience des territoires

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a déclaré hier, à la cérémonie de remise d'équipements de nettoyage et d'inauguration de trois places publiques aménagées dans les communes de Hann/Bel-Air et de Dalifort-Foirail a déclaré : « en remettant ces équipements de nettoiement, nous renforçons les capacités opérationnelles des collectivités territoriales et des acteurs communautaires ». Au-delà de l'apport matériel, il a estimé que cette initiative consacre un tournant stratégique, marqué par le passage à une gouvernance environnementale locale plus participative, plus responsable et plus durable.

Défis sanitaires persistants

En s'attaquant à l'éradication des dépôts sauvages d'ordures, à la fin du brûlage de l'air libre des déchets, au renforcement de l'adoption de comportements responsables en matière d'assainissement, ces actions contribuent selon le ministre à la réduction les maladies émergentes, et ré-émergentes. Les communes de Hann/Bel-Air et de Dalifort-Foirail demeurent confrontées à des défis environnementaux dont la pollution marine, la forte pression du trafic routier, des difficultés structurelles dans la gestion des déchets, ainsi qu'une vulnérabilité accrue d'un écosystème humide composé de lacs, de bassins et de zones littorales.

« Le danger des polluants organiques persistants est d'autant plus préoccupant qu'ils s'accumulent dans les tissus adipeux des organismes contaminés et se transmettent par l'air, a travers la peau et les aliments. Les femmes enceintes peuvent transmettre ces substances au foetus, et les mères allaitantes à leurs nourrissons. Les conséquences sanitaires sont aujourd'hui scientifiquement établies dont une augmentation de certains cancers, troubles neurologiques, perturbations endocriniennes, malformations congénitales et autres pathologies graves » fait dire Dr Abdourahmane Diouf. Et d'ajouter : « face à cette réalité, l'inaction n'est pas une option ».

Selon les acteurs de l'environnement, ces substances qui sont classées parmi les produits chimiques les plus dangereux au monde, constituent une menace sérieuse pour la santé humaine et l'équilibre écologique. Elles proviennent des activités industrielles, de certaines pratiques agricoles, des procédés de combustion non maitrisés ainsi que du brûlage à l'air libre, des déchets ménagers ou biomédicaux.