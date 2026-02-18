Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang a indiqué, hier, mardi 17 février, que des assurances reçues du Maroc pourraient conduire « très bientôt » à la libération des 18 supporters sénégalais détenus dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

«Nous espérons que très bientôt, cette posture que nous avons, ce langage que nous avons, en tout cas, avec les assurances que nous avons reçues de la partie marocaine, tout cela va se concrétiser par une libération de nos compatriotes », a-t-il déclaré lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen d'un projet de loi portant ratification de conventions internationales. Le chef de la diplomatie sénégalaise assure que son département va poursuivre ses actions afin de trouver une issue heureuse.

«Les représentants consulaires et diplomatiques ont en tout cas cette possibilité d'aller les voir, de les contacter, de leur parler. Et nous allons donc continuer à suivre le dossier. Et tant qu'ils ne seront pas libérés, mon département en tout cas n'aura de cesse de communiquer avec les institutions marocaines pour voir comment régler ce problème de la façon la plus rapide possible, au vu surtout de l'excellente relation qui lie le Sénégal et le Maroc. Une relation qui est séculaire, avec une coopération qui est exemplaire, un niveau d'amitié qui est élevé Il ne faudra pas que cette affaire-là vienne gâcher la belle image de la coopération sénégalo-marocaine », a-t-il affirmé.