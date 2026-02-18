Maroc: Tennis - Ali Missoum intègre le Top 100 ITF

18 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le Marocain Ali Missoum s'est assuré d'intégrer le Top 100 mondial Junior de la Fédération internationale de tennis à l'issue du tournoi ITF Juniors J300 Casablanca (Grade 1), qui s'est déroulé du 07 au 14 février au Club Olympique Casablancais (COC), réunissant plusieurs joueurs et joueuses issus de l'élite du circuit junior international.

Le tableau simple garçons a été marqué par le parcours d'Ali Missoum qui a atteint la finale de cette compétition de haut niveau, indique la Fédération Royale marocaine de tennis dans un communiqué.

En finale, il s'est incliné face à l'Italien Raffaele Ciurnelli, classé 87e au classement ITF Junior, sur le score de 6/0, 6/2, précise la même source, ajoutant que finaliste d'un tournoi Grade 1, l'un des niveaux les plus relevés du circuit ITF Juniors, Ali Missoum confirme sa progression et son potentiel face à une opposition internationale de grande qualité. Grâce à ce résultat, Ali Missoum est assuré d'intégrer le Top 100 mondial ITF Junior, et devrait se situer aux alentours de la 80e place.

Dans le tableau simple filles, la Lettonne Adelina Lacinova s'est imposée en finale face à la Danoise Caroline Hermanns, tandis que la paire de Latvia, Adelina Lacinova et Marija Lauva a été sacrée en double filles. Le titre du double garçons est revenu à la paire Filippo Alfano (Italie) et Daniel Tazabekov (Kazakhstan).

