Maroc: Amical Maroc/Paraguay - Début de la vente des billets

18 Février 2026
Libération (Casablanca)

La vente des billets du match amical qui opposera les sélections du Maroc et du Paraguay, le 31 mars prochain en France, a débuté lundi, annonce le comité d'organisation de cette rencontre.

La vente des billets se fera par voie exclusivement électronique via le lien suivant: "www.fanzone.pro", souligne le comité d'organisation sur le site web de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Les prix ont été fixés entre 40 et 300 euros, ajoute la même source.

Ce match entre les Lions de l'Atlas et La Albirroja est prévu au stade Bollaert-Delelis, dans la ville de Lens en France, à partir de 20h00.

La sélection nationale disputera un autre match amical face à l'Equateur, le 27 mars (21h15), au stade Riyadh Air Metropolitano de Madrid en Espagne.

