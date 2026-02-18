Maroc: Pablo Pérez - Le pays, un pôle d'attractivité pour les entreprises espagnoles

L'oeuvre de modernisation engagée au Maroc, conjuguée à une dynamique d'investissement soutenue, l'une des plus vigoureuses de la région, fait du Royaume un hub d'attractivité incontournable pour les opérateurs économiques étrangers, notamment espagnols, a affirmé le directeur des relations bancaires de CaixaBank au Maroc, Pablo Pérez.

La proximité géographique et culturelle avec le Maroc représente un "avantage déterminant" pour les entreprises espagnoles qui trouvent dans le Royaume un marché naturel, stable et à fort potentiel de croissance, a indiqué M. Pérez lors d'une journée économique à Séville (sud de l'Espagne) dédiée à la promotion de l'internationalisation des entreprises andalouses.

Le responsable bancaire a mis en exergue la transformation "en profondeur" des infrastructures marocaines, fruit de politiques publiques ambitieuses, notant que l'injection de capitaux dans de grands projets structurants tels que les zones industrielles intégrées, les ports, les réseaux ferroviaires et les énergies renouvelables ne profite pas uniquement aux secteurs traditionnels, comme la pêche et l'agriculture, mais ouvre également des perspectives prometteuses dans les domaines de l'industrie et des services, rapporte la MAP.

M. Pérez a noté à cet égard que les accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'Union européenne s'inscrivent dans une approche globale où "les opportunités surpassent largement les défis", assurant que cette réalité se reflète clairement dans les résultats positifs des nombreuses sociétés andalouses déjà implantées sur le marché marocain.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs acteurs économiques, financiers et institutionnels espagnols, a mis l'accent sur la position du Maroc en tant que hub stratégique et partenaire économique de confiance dans un contexte où le Royaume jouit d'une croissance et d'une stabilité macroéconomique soutenues, et d'un climat des affaires en constante amélioration.