Burkina Faso: Appel à la solidarité internationale pour assister 2,7 millions de personnes parmi les plus vulnérables au pays en 2026

Face à une crise humanitaire complexe et à un contexte mondial marqué par la diminution des financements, la communauté humanitaire au Burkina Faso appelle à une solidarité internationale renforcée pour maintenir une assistance vitale aux populations les plus vulnérables.

Selon les analyses conjointes du Gouvernement et des partenaires, environ 4,5 millions de Burkinabè auront besoin d'une assistance humanitaire et de protection en 2026, notamment des personnes déplacées internes, des retournés, des communautés hôtes vulnérables et des réfugiés. L'Aperçu des besoins et le Plan de réponse humanitaire des partenaires (HNRP) 2026 cible 2,7 millions de personnes parmi les plus vulnérables à travers une réponse nécessitant 658,5 millions de dollars américains.

« Derrière ces chiffres se trouvent des ménages fragilisés par des chocs multiples, qui font pourtant preuve d'une résilience remarquable face à des défis quotidiens, et des communautés entières qui aspirent à retrouver leur dignité grâce à des solutions de relèvement et de résilience », a déclaré Maurice Azonnankpo, Coordonnateur Résident des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire par intérim pour le Burkina Faso. « Notre responsabilité collective est de veiller à ce que l'assistance humanitaire reste accessible, adaptée et ancrée dans les réalités locales. »

L'année 2025 a démontré, de manière concrète, l'impact des financements sur la réponse humanitaire, et surtout le coût humain de leur insuffisance. Grâce aux efforts conjugués de plus de 155 partenaires et à l'appui continu des donateurs, 271,3 millions de dollars américains, soit 34 pour cent des fonds requis, ont été mobilisés, permettant d'apporter au moins une forme d'assistance vitale à 1,7 million de personnes. Cependant, cela représente moins de la moitié de la cible initiale.

En 2026, l'objectif est d'éviter que les besoins les plus critiques ne se transforment en urgences irréversibles. « Face à l'ampleur des besoins et à l'insuffisance des ressources, nous faisons des choix clairs : cibler les plus vulnérables, réduire les doublons, renforcer les partenariats locaux et les passerelles vers le relèvement. Chaque dollar doit produire un impact concret, vérifiable, au plus près des communautés », a ajouté Maurice Azonnankpo.

La communauté humanitaire au Burkina Faso reste pleinement engagée aux côtés du Gouvernement, en alignement avec les priorités nationales, pour sauver des vies, protéger les plus vulnérables et renforcer la résilience des populations affectées. Elle appelle à une solidarité internationale accrue et renouvelée pour intensifier la réponse humanitaire afin d'atteindre plus de personnes dans le besoin et de renforcer les efforts collectifs vers des solutions durables.