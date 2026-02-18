Madagascar: Augustin Andriamananoro - Levée de son immunité parlementaire

L'étau se resserre autour d'Augustin Andriamananoro. Le Bureau permanent de l'Assemblée nationale vient d'officialiser la levée de son immunité parlementaire. C'est le président de cette institution, Siteny Randrianasoloniaiko, qui l'avait annoncé à la presse hier.

La décision a été prise en présence de Milavonjy Philobert, 7e vice-président représentant l'opposition à la Chambre basse, a-t-il fait savoir. Désormais, l'ancien ministre de la Communication et de la Culture est officiellement sous le coup d'une poursuite judiciaire. Cette annonce a été faite trois jours après la perquisition effectuée à son domicile à Faliarivo Ampitatafika.

Il est donc désormais en situation de cavale et recherché par les forces de l'ordre. Depuis samedi, jour de la descente d'une importante équipe de policiers et de gendarmes dans sa résidence, le député élu dans le 1er arrondissement d'Antananarivo reste introuvable. C'est son épouse, Volanirina Andriamananoro, et son avocat, Me Aldine Andriamisetra Rabelaza, qui ont assisté samedi à la perquisition. Ce dernier avait d'ailleurs expliqué à la presse que deux chefs d'inculpation sont portés contre son client, à savoir atteinte à la sûreté de l'État et préparation de troubles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Hier, Siteny Randrianasoloniaiko a expliqué que si le Bureau permanent a décidé de lever son immunité, c'est que les soupçons portés à son encontre sont avérés. Une manière, pour le président de l'Assemblée nationale, de justifier la levée d'immunité et de laisser entendre que des preuves ont été découvertes.

Et d'ajouter au passage que c'était également le cas de la députée de Fianarantsoa I, Sahondrarimalala Marie Michelle, qui était la première parlementaire à être frappée par une levée d'immunité sous ce régime de refondation. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale est désormais incarcérée à la prison d'Avaradrano. Augustin Andriamananoro, qui a déjà été victime de règlement de comptes politique sous le régime HVM, risque de suivre le même sort et de repasser par la case prison s'il décide de sortir de sa cavale.