Maroc: CCIA - Journées Madagascar-Maroc et Salon de la créativité du 17 au 18 avril prochain

18 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond

Deux événements majeurs pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA). Les Journées Madagascar - Maroc et la 12e édition du Salon de la créativité se tiendront au Novotel les 17 et 18 avril prochains.

Une belle occasion pour développer les relations économiques entre Madagascar et le Maroc, deux pays aux potentiels complémentaires.

Cadre stratégique

En effet, si le Maroc dispose d'un tissu économique diversifié et d'une expertise reconnue en matière d'industrialisation, d'infrastructures et de services, Madagascar, pour sa part, bénéficie d'un fort potentiel en ressources naturelles, agricoles et humaines.

Organisé conjointement par la CCIA, le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce forum économique offrira un cadre stratégique de partenariat et d'opportunités d'affaires entre entreprises malgaches et marocaines. Trois tables rondes thématiques, respectivement sur l'intégration régionale en Afrique, les opportunités d'investissements dans les secteurs des infrastructures et des énergies renouvelables, et les initiatives visant à promouvoir l'innovation et la digitalisation des entreprises, marqueront cet événement.

Vitrine privilégiée

En même temps, la 12e édition du Salon de la créativité Voatra, qui portera, cette année, sur le thème « Voatra à la conquête des marchés internationaux », constituera une vitrine privilégiée pour valoriser le savoir-faire et développer le réseau des entreprises malgaches à l'échelle nationale et internationale. 70 entreprises malgaches et 10 entreprises marocaines exposeront durant ce Salon qui sera, une fois de plus, un rendez-vous majeur de la scène économique et entrepreneuriale malgache.

