Ile Maurice: Un jeune homme de 20 ans meurt noyé lors d'une sortie à la plage

Un drame s'est produit dans l'après-midi du lundi 16 février à la plage publique de Mon-Choisy. Prayass Jowata, 20 ans, maçon domicilié à Fond-du-Sac, qui passait la journée avec des amis, est décédé par noyade. Alertés vers 16 h30, les policiers de Pointe-aux-Canonniers se sont rendus sur place. À leur arrivée, le jeune homme était inconscient sur le rivage. Selon les informations recueillies, il dégageait une forte odeur d'alcool.

Des éléments de la National Coast Guard de Grand-Baie ont immédiatement prodigué les premiers soins avant de transporter la victime à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National, à Pamplemousses. Un médecin a constaté son décès peu après son admission. Le cas a ensuite été référé à la police.

Le corps a été placé à la morgue de l'hôpital, sous surveillance policière, en attendant l'autopsie. Celle-ci a été pratiquée le soir même, vers 21 heures, par le Police Medical Officer, le Dr Maxwell Monvoisin. Le rapport d'autopsie a conclu à une drowning asphyxia. La dépouille a été remise à la famille en vue de la crémation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la version fournie par un ami, Prayass Jowata et un groupe de proches s'étaient rendus à Mon-Choisy vers 10 heures pour une sortie récréative. Des boissons alcoolisées auraient été consommées au cours de la journée. À un moment donné, Prayass Jowata serait entré dans l'eau avant de se retrouver en difficulté.