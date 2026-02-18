Ile Maurice: Un ordre d'expulsion émis au groupe de Misley Mandarin qui s'est installé sur l'archipel

Selon le Great British Political Action Committee (PAC), des représentants de l'administration du Foreign Office BIOT Administration se seraient rendus auprès de Misley Mandarin et des Chagossiens présents sur l'archipel des Chagos afin de leur faire parvenir des documents leur ordonnant de quitter les lieux. Toujours selon cette même source, ces démarches s'appuieraient sur la British Indian Ocean Territory (Constitution) Order 2004, qui interdit toute installation permanente dans l'archipel.

Dans la foulée, la tension autour de l'archipel des Chagos connaît un nouvel épisode. De source officielle à la Haute Commission britannique, l'arrivée d'un groupe de Chagossiens dans l'archipel serait une entrée illégale dans les eaux du British Indian Ocean Territory (BIOT). Une action qui n'a pas obtenu de permis préalable.

L'action du groupe de Misley Mandarin a été qualifiée «d'entrée illégale et irresponsable dans les eaux du BIOT», et de «coup manoeuvre politique illégale et irresponsable». Cependant, pour les autorités britanniques, le navire ne représente «aucun risque sécuritaire pour Diego Garcia», l'île stratégique qui abrite une importante base militaire américaine.

Pour ce qui est de l'accord en négociation entre le Royaume-Uni et Maurice, il constitue, pour les britanniques, «la seule voie viable et sûre » vers une éventuelle réinstallation des Chagossiens sur les autres îles de l'archipel. « L'accord Royaume-Uni/Maurice, qui protège la base de Diego Garcia, est la seule voie viable et sûre pour la réinstallation des Chagossiens sur les îles extérieures ». Le gouvernement britannique indique par ailleurs reconnaître l'importance des îles pour la communauté chagossienne. Il affirme travailler en collaboration avec Maurice afin de relancer un programme de visites patrimoniales dans l'archipel des Chagos.