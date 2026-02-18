Ile Maurice: Disparition mystérieuse ou évasion organisée

Présenté comme disparu depuis janvier 2026, Raoul Angelo Thomas, 35 ans ancien champion de kickboxing devenu figure controversée des chroniques policières aurait en réalité quitté discrètement l'île avant la tenue de son procès cette année. Entre lourds antécédents judiciaires, opérations antidrogue, soupçons de départ clandestin vers Madagascar et enquête policière en cours, le dossier retrace plus d'une décennie d'affaires sensibles.

Le signalement d'une disparition effectué par une mère de famille auprès de la police de Roche Bois a d'abord été traité comme une affaire inquiétante ordinaire. Selon la déclaration enregistrée en janvier 2026, son fils de 35 ans, soudeur de profession, n'aurait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Mais très rapidement, les enquêteurs ont constaté que l'homme en question, Raoul Angelo Thomas, n'était pas inconnu des services policiers, son nom étant associé à plusieurs procédures judiciaires en cours et à un lourd historique d'affaires liées à la drogue et au blanchiment d'argent.

D'après les éléments recueillis, l'individu était sous contrôle judiciaire avec des obligations strictes de pointage et de couvre-feu imposées dans le cadre de plusieurs procédures devant les juridictions de Port Louis et de Pamplemousses. Les dossiers mentionnaient des accusations graves, notamment possession d'héroïne en vue de distribution avec circonstances aggravantes, vol, complot et blanchiment d'argent cette dernière affaire ayant été ultérieurement radiée selon les documents judiciaires. Selon une source policière, il aurait quitté le territoire au moment où son procès devait se tenir cette année, entre février et mars, alimentant l'hypothèse d'une fuite pour éviter de comparaître devant la justice.

Le parcours judiciaire du suspect trouve son origine dans une vaste opération antidrogue menée en 2015 par l'ADSU à Ste-Croix. Lors de cette descente, les policiers avaient saisi 442 grammes d'héroïne répartis en 23 sachets, du glucose utilisé pour couper la drogue ainsi que du matériel de conditionnement. La valeur estimée de la saisie dépassait les Rs 6,6 millions. Raoul Angelo Thomas, un ancien athlète de kickboxing ayant participé à des compétitions internationales, avait été appréhendé peu après l'opération alors qu'il se trouvait chez sa mère à Roche Bois, où de l'argent liquide et plusieurs téléphones avaient été saisis.

Son profil avait particulièrement marqué l'opinion publique en raison de ce contraste entre passé sportif et démêlés judiciaires. Plusieurs médias le présentaient comme un ancien champion ayant quitté le monde sportif avant de se retrouver au coeur d'enquêtes policières. Après sa remise en liberté sous caution, il aurait changé de domicile et évité certains lieux considérés sensibles par les autorités. Des incidents violents, dont des tirs signalés près de son lieu de résidence, avaient également contribué à renforcer la surveillance policière autour de sa maison.

Les années suivantes ont été marquées par de nouvelles enquêtes. En 2020, une affaire de blanchiment d'argent avait conduit à des arrestations et à la saisie de véhicules, les enquêteurs s'intéressant à un train de vie jugé incompatible avec les revenus déclarés. Puis, en août 2022, une nouvelle opération policière a relancé le dossier : l'homme avait été intercepté à Mon Choisy en compagnie de sa copine, alors qu'il se trouvait dans un véhicule rempli d'effets personnels et transportait près de 10 000 euros en espèces.

La police soupçonnait alors une tentative de départ clandestin par voie maritime vers Madagascar pour échapper à un procès prévu peu après. Les intéressés avaient contesté les accusations, affirmant que l'argent provenait d'activités légales.

Les autorités avaient à l'époque évoqué un risque de fuite devant les tribunaux, soulignant que le suspect ne s'était pas présenté à certaines convocations judiciaires. Des débats avaient eu lieu autour de sa remise en liberté, les enquêteurs affirmant craindre une nouvelle tentative d'évasion.

C'est dans ce contexte déjà complexe que le signalement de disparition déposé en janvier 2026 a été examiné. Les renseignements recueillis sur le terrain tendent à indiquer que Raoul Angelo Thomas aurait quitté Maurice discrètement à bord d'un speed boat quelques jours avant que la disparition ne soit officiellement rapportée. Son véhicule, toujours stationné devant son domicile, aurait été laissé sur place, élément que les enquêteurs considèrent comme possiblement révélateur d'un départ planifié.

À ce stade, la police n'a pas confirmé officiellement une fuite définitive, mais privilégie la piste d'un départ volontaire lié aux procédures judiciaires en cours. L'enquête reste active afin de déterminer les circonstances exactes de ce départ et d'établir si d'éventuelles infractions supplémentaires pourraient être retenues, notamment en lien avec le non-respect des obligations imposées par la justice.

L'affaire continue ainsi d'alimenter les interrogations, illustrant la trajectoire contrastée d'un ancien sportif de haut niveau dont la disparition supposée s'inscrit aujourd'hui dans une chronologie dense mêlant sport, justice et criminalité présumée.