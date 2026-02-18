Madagascar: Mpox - La barre des 340 cas confirmés bientôt atteinte

Vingt-neuf districts ont été à ce jour touchés par l'épidémie de mpox à Madagascar. Les dernières données fournies par le ministère de la Santé publique en date du 17 février font état de 338 cas positifs cumulés depuis l'apparition du mpox dans le pays.

La seule journée du 16 février 2026, il a été recensé six nouveaux cas confirmés, dont trois à Mahajanga et trois à Antananarivo. La prise en charge des cas confirmés se poursuit sans encombre, assurent les autorités sanitaires. À noter que 13 nouvelles guérisons ont été enregistrées le 16 février. À ce jour, le district de Mahajanga I reste le foyer principal de l'épidémie de mpox en enregistrant 62 % des cas, tandis qu'Antananarivo Renivohitra en abrite 11 % et Fianarantsoa I en compte 4 %.