Madagascar: « HUB AKAO » - Fort-Dauphin inaugure un pôle dédié à l'entrepreneuriat

Le sud de Madagascar franchit une étape majeure dans le développement de son écosystème entrepreneurial avec l'inauguration du HUB AKAO.

Ce nouvel espace, porté par MIARAKAP, a été lancé officiellement lors d'une cérémonie marquée par la signature d'une convention stratégique entre MIARAKAP et ACPE SÀRL (Amélioration Continue Par les Employés). Le HUB AKAO se positionne comme un lieu d'accompagnement et de structuration pour les entrepreneurs et entreprises locales. Grâce à ce partenariat, ACPE mettra à disposition son expertise en excellence opérationnelle, en organisant des conférences, des ateliers et des dispositifs d'appui destinés à renforcer les compétences et à soutenir la croissance durable des initiatives régionales.

« Contribuer au HUB AKAO représente pour nous une opportunité concrète de créer de la valeur ajoutée auprès des entrepreneurs du sud de Madagascar. Nos interventions auront un objectif clair : placer l'excellence opérationnelle au coeur des organisations malgaches », a déclaré Karine Rajaona Razafindrakoto, associée - projets stratégiques, lors de l'événement.

Accompagnement. Spécialisée depuis plus de 25 ans dans l'amélioration des systèmes, processus et pratiques managériales, ACPE accompagne les entreprises en s'appuyant sur l'implication des équipes et une approche pragmatique, adaptée aux réalités du terrain. Avec ce partenariat, ACPE et MIARAKAP réaffirment leur volonté commune de soutenir durablement le développement entrepreneurial régional. Le HUB AKAO ambitionne ainsi de devenir un catalyseur de projets innovants et un levier de structuration pour les organisations locales, contribuant à l'essor économique du sud de Madagascar.