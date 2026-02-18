Congo-Brazzaville: Distinction - Maixent Raoul Ominga reçoit au pays sa médaille d'or décernée par la Ligue universelle du bien public

Des mains de l'ambassadeur de la Ligue pour l'Afrique centrale, Esaïe Kimfoko, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga, s'est vu remettre la plus haute distinction qui lui avait été décernée par la Ligue universelle du bien public, organisation reconnue d'intérêt général, au Sénat français, à Paris, le 6 février dernier.

Pour l'annonce de sa récompense, le 6 février au siège du Sénat français, en présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, l'heureux récipiendaire avait été représenté par Guili Tsoumou-Gavouka, directrice principale de la communication, des relations publiques et des événements de la SNPC.

Mais lors de la cérémonie de circonstance organisée à Brazzaville, Maixent Raoul Ominga a pu laisser s'exprimer, outre une émotion intense, une grande fierté en recevant la médaille d'or ainsi que les insignes de la palme en provenance de l'honorable et respectable Ligue universelle du bien public.

« Je ne pourrais recevoir un tel honneur sans au préalable exprimer mes remerciements au chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, qui m'a renouvelé sa confiance en me maintenant à la tête de la SNPC », s'est-il réjoui.

A l'adresse de la Ligue universelle du bien public, il a remercié Jean Claude Baudry, président de ladite institution, ainsi que les membres de la Commission des récompenses, pour avoir distingué sa modeste personne. Une occasion de remercier également Esaïe Kimfoko.

Pour Maixent Raoul Ominga, cette distinction est pour la SNPC un symbole très fort car elle vient saluer le travail remarquable accompli par les agents du Groupe qu'il dirige. C'est une belle preuve saluant qu'avec certitude, la première bénéficiaire des revenus de l'exploration et de l'exploitation du pétrole congolais est bien instantanément la population congolaise.

La ligue universelle du bien public a pris en compte la constance des actions menées par la SNPC pour le bien-être de cette population. Le Groupe pétrolier a mis en place des stratégies de la Responsabilité sociétale des entreprises qui lui ont permis de contribuer au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale dans le monde de l'éducation avec, entre autres, la construction de complexes scolaires.

Pour la Ligue, organisatrice de l'événement, cette cérémonie symbolise la reconnaissance d'un parcours jugé exemplaire dans le domaine du bien public et des valeurs humaines. Elle distingue régulièrement des personnalités dont les actions sont jugées bénéfiques pour la collectivité, et c'est de Paris qu'elle réaffirme la portée internationale de ces distinctions pour mettre en lumière le rôle joué par ces acteurs économiques qui s'engagent bien au-delà de leurs fonctions professionnelles.