Congo-Brazzaville: Examen d'Etat - Vingt-sept candidats passent le Brevet de technicien supérieur national

Les épreuves de la première édition du Brevet de technicien supérieur (BTS) national ont démarré le 17 février, à l'Institut polytechnique de Kintélé (IPK), situé aux environs de Brazzaville. L'objectif est d'uniformiser le diplôme autrefois délivré par les établissements selon leur programme d'enseignement.

L'examen se déroule du 17 au 19 février pour la première du genre au niveau national. Il concerne les apprenants en génie civil ayant validé quatre semestres de formation à IPK, option bâtiment et travaux publics ainsi que ceux en électricité, froid et conditionnement d'air. Au total, vingt-sept candidats sont en lice pour cet examen. La moyenne d'admission doit être supérieure ou égale à 10 sur 20. La mention passable sera attribuée aux candidats qui auront totalisé une moyenne comprise entre 10 et 11, 99; la mention assez bien entre 12 et 13, 99; la mention bien entre 14 et 15, 9; et très bien entre 16 et 17, 99.

Les élèves sont regroupés en trois groupes de compétences : compétences générales communes ou transversales, compétences propres et compétences spécifiques ou professionnelles.

Le BTS est organisé conformément à l'article premier du décret 2025-10 du 27 janvier 2025, portant création de ce diplôme supérieur au Congo d'après la note de service portant ouverture de l'examen, signée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel. Ce décret stipule « qu'il est créé et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'Enseignement supérieur le diplôme national du BTS au Congo.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a souligné après le lancement des épreuves les efforts du gouvernement à harmonier le diplôme afin de pallier les insuffisances sur son uniformisation. Il a rappelé les réformes initiées dans son sous-secteur d'enseignement avant de promettre l'existence d'une période transitoire de deux ans à compter de l'année prochaine.

D'après lui, tous les établissements qui délivraient le BTS seront soumis à l'examen national. « Les équipes techniques sont en train de travailler à la fois pour définir les filières, les programmes et les profils des enseignants pour tout recadrer », a-t-il indiqué.

Etudiant de 2e année en électricité, froid et conditionnement, Arthur Lebel Okombi s'est dit confiant de décrocher son examen qui lui donnera la chance de créer son entreprise au lieu d'attendre la fonction publique. Il a remercié à cette occasion le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, d'avoir donné l'importance à cet examen.