Congo-Brazzaville: Décès de Firmin Ayessa - Le Pr Grégoire Lefouoba salue l'élégance et l'éloquence du verbe

18 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Réagissant à l'annonce de la disparition le 17 février à Istanbul, en Turquie, du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, le Pr Grégoire Lefouoba a salué l'élégance et l'éloquence de la pertinence du verbe.

« Le Congo perd un citoyen de haute qualité humaine, la politique reste orpheline d'un homme de conviction, conciliant, pas clivé, ouvert et la vie s'extrait d'un homme de grande vertu et qui célébrait avec joliesse l'existence », a-t-il décrit.

Et l'ancien ministre Grégoire Lefouoba d'ajouter : « D'un pas élégant...avec la joliesse du sourire, ensemble nous marchâmes à la fin de la cérémonie de clôture de la création de la ville de Brazzaville et du retour des restes de De Brazza en octobre 2024. Fixer l'instant par le souvenir participe d'un acte mémoriel de forte intensité sentimentale et hautement fraternelle », a-t-il commenté la photo prise en marchant avec Firmin Ayessa.

