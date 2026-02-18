Madagascar: Aucune menace de retour de Gézani, un possible futur Horacio se pointe à l'horizon

Le cyclone Gézani est dorénavant définitivement éloigné des côtes malgaches, à en juger par sa trajectoire des dernières heures.

Hier, il se trouvait à 500 km au sud de la Grande Île et continue de s'éloigner. Gézani ne représente ainsi plus de menace de volte-face, scénario un temps craint par les prévisionnistes. Néanmoins, un autre système semble déjà se profiler à l'horizon. Encore à quelques milliers de kilomètres de Madagascar, il retient déjà l'attention des météorologues de l'océan Indien. Un passage au stade de tempête tropicale modérée d'ici vendredi n'est pas à écarter. S'il venait à réunir les conditions requises pour un baptême, il s'agira d'un futur Horacio.