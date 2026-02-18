Madagascar: Aucune menace de retour de Gézani, un possible futur Horacio se pointe à l'horizon

18 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Le cyclone Gézani est dorénavant définitivement éloigné des côtes malgaches, à en juger par sa trajectoire des dernières heures.

Hier, il se trouvait à 500 km au sud de la Grande Île et continue de s'éloigner. Gézani ne représente ainsi plus de menace de volte-face, scénario un temps craint par les prévisionnistes. Néanmoins, un autre système semble déjà se profiler à l'horizon. Encore à quelques milliers de kilomètres de Madagascar, il retient déjà l'attention des météorologues de l'océan Indien. Un passage au stade de tempête tropicale modérée d'ici vendredi n'est pas à écarter. S'il venait à réunir les conditions requises pour un baptême, il s'agira d'un futur Horacio.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.