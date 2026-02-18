Madagascar: Aide post-cyclone - Femmes et personnes handicapées en première ligne

À Toamasina, les associations Nifin'Akanga et Autisme Madagascar, avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), lancent une vaste opération humanitaire pour venir en aide aux populations les plus vulnérables après le passage du cyclone Gezani. Depuis vendredi, les équipes de Nifin'Akanga sillonnent les quartiers sinistrés pour recenser les ménages les plus fragiles.

L'objectif est de distribuer des kits de reconstruction et d'accompagner les familles dans la réhabilitation de leurs habitations. Au total, 3 097 foyers vulnérables bénéficieront de cette intervention, avec une attention particulière portée aux femmes en grande précarité et aux personnes en situation de handicap, souvent laissées de côté dans les réponses d'urgence.

Actions. Des kits d'urgence seront distribués dans le cadre de cette aide post-cyclone. Il y aura, entre autres, des bons d'achat pour des matériaux de construction auprès de quincailleries partenaires. Il y aura également un suivi de proximité pour garantir une utilisation transparente des aides, sans oublier une coordination étroite avec les autorités locales et les acteurs communautaires.

« Nous déployons des actions concrètes pour répondre rapidement aux besoins les plus urgents, tout en veillant à ce que les aides profitent réellement aux familles les plus fragiles », explique Mbolatiana Raveloarimisa, cofondatrice de Nifin'Akanga, avant d'ajouter : « En unissant nos forces, nous aidons les familles à se relever et à reconstruire ». Cette initiative est rendue possible grâce à une enveloppe financière et à un accompagnement technique de l'OIM, dans le cadre d'un partenariat opérationnel renforcé.