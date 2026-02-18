Madagascar: Fédération malgache de football - Les fournisseurs réclament le paiement de leurs factures depuis 2023

Des fournisseurs de la Fédération malgache de football (FMF) dénoncent le non-paiement de leurs factures. Après une longue attente, ils ont décidé de briser le silence et de s'exprimer publiquement devant la presse.

Après des mois, voire des années d'attente, des fournisseurs partenaires de la FMF sortent de leur réserve. Ils exigent le paiement immédiat et intégral de leurs factures en souffrance depuis 2024, et même depuis 2023 pour certains. Réunis à Ambanidia, les représentants de ces fournisseurs ont tenu à faire entendre leur voix face à une situation qualifiée d'« intenable ». « Nous exigeons le règlement total, sans aucun fractionnement, de toutes les factures en attente », ont-ils déclaré avec fermeté. Ils sont près d'une trentaine, originaires aussi bien d'Antananarivo que des régions.

Ces fournisseurs interviennent dans plusieurs domaines, notamment l'hébergement, le transport, les fournitures et équipements, l'habillement sportif ainsi que les services logistiques liés aux différentes organisations de cette instance nationale. Outre le paiement des arriérés, les fournisseurs réclament également l'application des pénalités de retard prévues dans les contrats.

Ils demandent en outre une communication claire, officielle et écrite de la FMF, précisant la date définitive de paiement de l'ensemble des dettes. Il ne s'agit cependant pas de créer des troubles. « Nous ne voulons pas de conflit, nous demandons simplement le respect des engagements et l'équité », a déclaré Andry Andriamalala.

Crise financière ? Même discours du côté de Hajatiana Randrianantenaina, qui insiste sur le fait que les paiements partiels « détruisent la confiance et plongent les entreprises dans de graves difficultés financières ». Plusieurs sociétés, rappelle-t-il, ont contracté des prêts bancaires afin d'honorer leurs engagements, convaincues par le sérieux du marché, présenté comme sécurisé par des financements annoncés de la FIFA. Les fournisseurs précisent avoir déjà rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports avant cette sortie médiatique.

Faute d'avancées concrètes, ils se disent désormais prêts à envisager des démarches judiciaires, conformément aux lois en vigueur. Ce nouvel épisode vient s'ajouter à une série de tensions financières au sein de la FMF. Récemment, des arbitres du championnat national n'avaient pas été payés à temps, entraînant même l'annulation de certaines rencontres. À cela s'ajoutent les retards prolongés dans la distribution des primes des Barea lors du CHAN, accentuant davantage les doutes autour de la gestion financière du football malgache.