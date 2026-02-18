Madagascar: Basket/Qualifications mondial 2027 - Douaglin choisit la continuité et la solidité pour les Ankoay

La Fédération malgache de basketball (FMBB) a publié la liste définitive des 12 Ankoay appelés à défendre les couleurs nationales lors de la fenêtre 2 des qualifications de la Coupe du monde FIBA 2027, prévue à Dakar (Sénégal) du 26 février au 1er mars. Une sélection marquée par la stabilité, puisque 10 joueurs faisaient déjà partie de l'effectif engagé à la CAN en Angola.

Deux changements sont néanmoins à signaler. Marco Rakotovao et Johan Andy Pierre Randriamananjara rejoignent le groupe en remplacement de Lova et de Rija Lahonton, absents pour diverses contraintes. Des ajustements mesurés qui ne bouleversent pas l'ossature de l'équipe, clairement orientée vers la continuité et l'expérience.

Sur le plan tactique, les forces des Ankoay résident avant tout dans leur polyvalence sur les ailes et leur rapidité. Les ailiers, nombreux et complémentaires, offrent des solutions aussi bien en transition rapide qu'en défense agressive. La cohésion du groupe, forgée lors de l'Afrobasket en Angola, est un autre atout. Cette expérience commune constitue un plus dans une compétition courte, où l'adaptation rapide est primordiale. Avec un collectif rodé et un encadrement stable, les Ankoay abordent Dakar avec ambition et l'espoir légitime de franchir un nouveau palier sur la scène africaine.

La liste