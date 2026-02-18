Madagascar: Exposition - « Madagascar : plus de 1 300 ans d'histoire économique vivante » à la Bibliothèque Nationale

18 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Présentée pour la première fois en juin 2025, l'exposition « Madagascar : plus de 1 300 ans d'histoire économique vivante » a immédiatement séduit le public et a été distinguée par le prix « Coup de cœur » du RE GEM Awards. En janvier 2026, elle a fait son retour à la Cité des cultures, avant de s'installer actuellement à la Bibliothèque nationale d'Anosy, où elle se tient jusqu'au 16 mars.

Cette exposition, composée de panneaux d'informations enrichis et de contenus visuels immersifs, ne se limite pas à une simple rétrospective historique : elle suscite un véritable dialogue entre le passé et le présent. Pour le public, elle représente une occasion unique de mieux comprendre les racines de l'économie malgache et de réfléchir aux enjeux contemporains de l'entrepreneuriat.

Pour les institutions culturelles, elle constitue un outil pédagogique et patrimonial majeur, renforçant leur rôle dans la transmission de la mémoire collective et dans la valorisation du patrimoine immatériel. Les étudiants et chercheurs pourront y trouver une ressource précieuse pour comprendre les fondements de l'économie malgache et analyser les continuités entre les pratiques anciennes et les dynamiques actuelles.

