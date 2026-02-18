Congo-Kinshasa: Faut-il interdire ou pas l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs comme dans d'autres pays

Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans le quotidien des enfants et des adolescents. Communication, divertissement, information, mais aussi exposition aux contenus violents, à la désinformation, au cyberharcèlement ou encore à l'atteinte à la vie privée : les enjeux sont nombreux et parfois inquiétants.

Face à ces risques, plusieurs pays ont engagé une réflexion sur la régulation de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, allant jusqu'à envisager ou instaurer des restrictions d'âge. En France notamment, le débat sur l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans s'est intensifié, au nom de la protection de l'enfance.

En République démocratique du Congo, la question se pose également :

Faut-il interdire ou limiter l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux ?

Maître Ruffin Lukoo, juriste, co-rédacteur de la loi sur le numérique, chercheur à l'Université de Kinshasa, et auteur de plusieurs ouvrages en parle avec Jocelyne Musau.

Deuxième sujet d'Okapi Service du mercredi 18 février 2026 : Comment entreprendre ou devenir entrepreneur à travers les structures d'accompagnement ?

Invité : Gabriel Lomengo. Formateur et coach certifié en entrepreneuriat, président du réseau des coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo (RECOPEC),

représentant pays de la Fédération Africaine de Coaching (FAC), fondateur et CEO de GLS Business.