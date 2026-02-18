Congo-Kinshasa: Faut-il interdire ou pas l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs comme dans d'autres pays

18 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans le quotidien des enfants et des adolescents. Communication, divertissement, information, mais aussi exposition aux contenus violents, à la désinformation, au cyberharcèlement ou encore à l'atteinte à la vie privée : les enjeux sont nombreux et parfois inquiétants.

Face à ces risques, plusieurs pays ont engagé une réflexion sur la régulation de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, allant jusqu'à envisager ou instaurer des restrictions d'âge. En France notamment, le débat sur l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans s'est intensifié, au nom de la protection de l'enfance.

En République démocratique du Congo, la question se pose également :

Faut-il interdire ou limiter l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Maître Ruffin Lukoo, juriste, co-rédacteur de la loi sur le numérique, chercheur à l'Université de Kinshasa, et auteur de plusieurs ouvrages en parle avec Jocelyne Musau.

Deuxième sujet d'Okapi Service du mercredi 18 février 2026 : Comment entreprendre ou devenir entrepreneur à travers les structures d'accompagnement ?

Invité : Gabriel Lomengo. Formateur et coach certifié en entrepreneuriat, président du réseau des coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo (RECOPEC),

représentant pays de la Fédération Africaine de Coaching (FAC), fondateur et CEO de GLS Business.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.