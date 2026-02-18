Ile Maurice: Revenus opérationnels en hausse, mais provisions sous pression

Au terme du premier trimestre clos au 31 décembre 2025, CIM Financial Services confirme sa capacité de résilience dans un environnement économique qualifié de «morose» par son conseil d'administration. Le groupe affiche un bénéfice net de Rs 267 millions, en légère progression par rapport aux Rs 262,7 millions réalisés à la même période l'an dernier. Une performance modérée en apparence, mais qui traduit en réalité des dynamiques opérationnelles contrastées, selon les spécialistes.

Le principal point fort du trimestre réside dans la hausse du net operating income, qui s'élève à Rs 1 milliard, contre Rs 929,7 millions un an plus tôt, soit une progression d'environ 8 % (et non 18 %). Cette amélioration repose sur deux leviers: la croissance du revenu d'intérêts ; et la hausse des revenus non liés aux intérêts.

Le net interest income atteint ainsi Rs 900 millions, en progression de 17 %, reflet de l'expansion du portefeuille de prêts et de contrats de leasing. Les prêts et avances grimpent de leur côté à Rs 13,6 milliards (+17 %), tandis que les investissements nets dans les contrats de location atteignent Rs 13,3 milliards. Au total, les actifs du groupe franchissent le seuil des Rs 31,1 milliards, en hausse de plus de 10 % sur un an.

Autre élément notable : la maîtrise des charges opérationnelles. Celles-ci s'établissent à Rs 503 millions, légèrement en dessous du niveau enregistré l'an dernier. Cette discipline permet une amélioration sensible du ratio coûts/revenus et soutient la rentabilité opérationnelle.

Le profit avant provisions bondit ainsi à Rs 592,7 millions, en hausse de plus de 40 % par rapport à la période correspondante. Sur le plan strictement opérationnel, la performance apparaît robuste. Cette dynamique positive est toutefois atténuée par une forte hausse des pertes de valeur sur actifs financiers. Les charges d'impairment atteignent Rs 231,9 millions, contre Rs 91,2 millions l'an dernier.

Cette augmentation significative traduit une approche plus prudente face à un contexte marqué par une demande plus faible dans les secteurs du retail et de l'automobile, une pression persistante sur les coûts, et des incertitudes économiques toujours présentes. Après prise en compte des provisions et d'une charge fiscale de Rs 91,3 millions, le bénéfice net ressort à Rs 267 millions, soit une progression limitée à 1,6 %.

La croissance des actifs s'accompagne d'une hausse des financements. Les other borrowed funds atteignent Rs 19,3 milliards. Les capitaux propres s'élèvent à Rs 7,05 milliards, renforcés par les bénéfices générés, malgré le versement de dividendes de Rs 387,9 millions durant le trimestre. Quant à la trésorerie, elle s'améliore nettement. Les liquidités en fin de période atteignent Rs 1,53 milliard, soutenues notamment par des flux positifs issus des activités de financement.

Si le segment Finance demeure le principal moteur de rentabilité, le segment Investissements reste déficitaire, pesant sur la performance consolidée. Dans son outlook, le conseil d'administration insiste sur la persistance des incertitudes économiques et annonce une gestion prudente des actifs et des coûts dans les mois à venir.