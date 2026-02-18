Ile Maurice: La MTPA renforce l'attractivité du pays pour les Indiens

Lors du salon professionnel Outbound Travel Mart (OTM), qui s'est tenu du 5 au 7 février à Mumbai, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a officialisé un partenariat avec les agences indiennes Thomas Cook (India) Limited et SOTC Travel Limited. Cet accord vise à renforcer la visibilité de l'île auprès des voyageurs du sous-continent indien et à toucher un public plus large.

Selon Rajeev Kale, responsable des vacances, de réunions, d'incentives, de conférences et d'expositions (MICE) et des visas chez Thomas Cook India, l'agence pourra exploiter son réseau étendu et sa présence multicanale. Elle cible différents segments de voyageurs, des grandes métropoles aux villes moyennes, et adapte sa stratégie aux séjours de loisirs, aux voyages d'affaires et aux conventions professionnelles.

Par ailleurs, Maurice ne se limite pas à ses plages et à son climat tropical : le partenariat met également en avant le patrimoine culturel du pays, incluant traditions créoles, diversité religieuse, gastronomie locale et festivités. Ces éléments séduisent particulièrement la diaspora indienne. L'accès sans visa, les vols réguliers et des infrastructures hôtelières adaptées aux couples, aux familles ou aux groupes renforcent l'attractivité de la destination.

De son côté, Nandakumar Devarajan, président de SOTC Travel, a insisté sur le caractère «à multiples facettes» de Maurice, capable de dépasser l'image classique de simple lieu de vacances. Enfin, la MTPA, représentée par son directeur Benoît Harter, considère ce partenariat comme une étape clé de sa stratégie à moyen terme : combiner la promotion dans les grandes villes et des actions ciblées sur les marchés régionaux, afin de positionner le pays comme une destination complète, attractive pour les loisirs, les lunes de miel, les familles et les voyages professionnels.