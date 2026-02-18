Ile Maurice: Emily François De Boucherville - Se reconstruire grâce à l'art

Elle voit l'art comme un véritable sanctuaire. Pour Emily François De Boucherville, la peinture est devenue un espace d'équilibre et d'expression. Dessinatrice, créatrice de bijoux, maquilleuse professionnelle et récemment diplômée en Graphic Design & Multimédia, elle a construit son parcours artistique au fil des années, malgré les épreuves.

Depuis l'enfance, elle est attirée par le dessin. Très tôt, elle utilise crayons et couleurs pour traduire ses émotions. Mais à 16 ans, sa vie bascule. Elle devient mère célibataire. Cette responsabilité précoce ne freine pas ses ambitions. Elle continue à créer, réalise des portraits inspirés de la maternité et développe progressivement son univers artistique.

Après ses études secondaires, elle se lance dans la fabrication de bijoux, puis se forme au maquillage professionnel. Elle participe à plusieurs shootings avec une styliste mauricienne, une expérience qui consolide sa confiance. Elle se spécialise ensuite dans les bijoux de mariée et les décorations en fil d'aluminium, un travail minutieux qui demande patience et précision.

Chaque coup de pinceau raconte une histoire de résilience.

Aujourd'hui mariée et mère de trois enfants, Emily continue d'avancer avec détermination. Elle a récemment obtenu un diplôme en Graphic Design & Multimédia, ajoutant une nouvelle corde à son arc.

Son parcours est aussi marqué par des moments difficiles. En 2019, elle perd sa mère. La pandémie de Covid-19 accentue son isolement. Malgré la naissance de son troisième enfant en 2020, elle traverse une période de mal-être. Elle lance alors une page TikTok axée sur la comédie et participe à la première édition des Influencer Awards organisée par l'hôtel Maradiva Villas Resort & Spa, mais ce n'est qu'en 2023, après une phase de dépression, qu'elle entame un véritable travail sur elle-même.

Soutenue par sa famille et ses proches, elle découvre la méditation, le yoga et le sport. Surtout, elle se replonge dans la peinture, qui devient un moyen de canaliser ses émotions et de retrouver un équilibre. Ses oeuvres explorent aujourd'hui les émotions humaines et traduisent un cheminement personnel vers plus de sérénité.

Parallèlement, elle développe une activité de bougies artisanales, créées selon les saisons et les événements, mêlant créativité et spiritualité. À travers son parcours, Emily François De Boucherville souhaite transmettre un message simple : les épreuves n'empêchent pas d'avancer. Elle partage désormais sa passion avec ses enfants, notamment son aîné de 15 ans qui s'intéresse au dessin.

Pour elle, l'art n'est pas seulement une vocation. C'est un moyen de se reconstruire et de progresser.