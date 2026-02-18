Ile Maurice: Kiara Nundoo - «Le pays regorge de talents, mais beaucoup restent invisibles sur la scène internationale»

interview

Elle a voulu donner visibilité et opportunités aux talents mauriciens, alors Kiara Nundoo, 34 ans, installée en France, revient à Maurice pour lancer la plateforme Nuvio. Originaire du sud de l'île, elle a construit son parcours entre l'Inde, Dubaï et la France, où elle a acquis une expertise en marketing et stratégie. Forte de cette expérience internationale, elle a conçu Nuvio pour structurer et valoriser les profils grâce à une approche humaine et des outils technologiques, dont l'intelligence artificielle, avec l'ambition de faire de Maurice un «hub» de talents compétitifs et exportables.

Parlez-nous de Nuvio, que vous avez lancé à Maurice le mois dernier...

Cette plateforme représente beaucoup pour moi. Ce n'est pas le fruit d'un business plan élaboré ni d'une idée brillante couchée sur papier, mais d'une question très personnelle : que devient le talent lorsque l'opportunité ne se présente jamais ?

Mon parcours a commencé loin d'ici. J'ai étudié le multimédia en Inde, dans un environnement exigeant, sur le plan académique et culturel. Cette période m'a appris la résilience, l'adaptation, l'observation et le dépassement de soi. À mon retour à Maurice, j'ai rapidement constaté une réalité difficile : le talent seul ne suffit pas. Les opportunités, notamment dans les secteurs créatifs et digitaux, étaient rares.

Comme beaucoup, je me suis adaptée. J'ai travaillé en freelance, étudié le business, appris à structurer ma valeur. Puis est venu Dubaï, dans le secteur du luxe, une expérience qui a profondément changé ma perception. J'y ai compris le fonctionnement des marchés globaux, la valorisation du talent à l'international et que les frontières ne sont pas forcément des barrières.

Ensuite, la France, où je vis depuis neuf ans. J'y ai obtenu un Master en International Business avec une spécialisation en Marketing à l'ISC Grande École de Commerce. J'ai observé de près l'évolution du marché du travail : des entreprises peinent à trouver les bonnes compétences, et des talents restent invisibles.

En 2025, je travaillais pour une plateforme allemande spécialisée en accessibilité digitale, une entreprise à mission développant des technologies pour rendre le monde numérique plus inclusif. Je croyais profondément en cette mission. Puis, en décembre, une décision des actionnaires a stoppé mon contrat : pas de transition, pas de filet de sécurité. Cette annéelà, je n'ai même pas célébré Noël.

Face au silence, aux questions et à la peur, celle que connaissent intimement de nombreux entrepreneurs, j'ai pris une décision le 1er janvier : si le système ne pouvait plus faire de place pour moi, je construirais le mien. Ce matin-là, Nuvio est né. Pas comme une entreprise, mais comme une conviction. Nuvio n'a pas été créé selon les méthodes traditionnelles, pas de Google Forms ni d'études de marché théoriques, Nuvio a été construit en écoutant.

Quelles compétences ou expériences personnelles vous ont le plus aidée pour ce projet ?

Chaque étape de mon parcours m'a préparée à Nuvio. L'Inde m'a appris la résilience, Maurice l'adaptation, Dubaï les standards internationaux, et la France la stratégie et l'analyse des dynamiques globales. Mon expérience chez Denodo, en tant que Field Marketing Manager, m'a apporté une vision B2B orientée performance et positionnement stratégique. Mais au-delà des compétences techniques, ce qui m'a le plus préparée, c'est l'expérience du doute, de la remise en question et de la reconstruction. NUVIO est profondément humain, car il est né d'une expérience humaine.

Pourquoi avoir créé ce site ?

J'ai créé Nuvio après avoir constaté que de nombreux talents brillants restent invisibles. À Maurice, le vivier de compétences est immense, mais beaucoup manquent de structuration stratégique, de positionnement clair ou d'accès aux marchés internationaux. Nuvio est un pont : il relie ces talents sous-estimés aux entreprises qui recherchent exactement ce type de profils.

En quoi Nuvio se distingue-t-il des autres plateformes similaires ?

Nuvio n'est pas une simple marketplace. Contrairement à des plateformes comme Upwork ou Fiverr, centrées sur la masse et la compétition par les prix, Nuvio mise sur la qualité. Nous ne «vendons» pas des profils, nous structurons des trajectoires. Ce qui nous distingue : un accompagnement stratégique du talent, un travail sur le positionnement et la valeur perçue, une approche humaine et personnalisée et la volonté de créer un écosystème durable, et non de simples transactions

Comment Nuvio aidera-t-il les gens dans leur vie professionnelle et quel impact souhaitez vous créer ?

Nuvio aidera les talents à comprendre leur véritable valeur, à se positionner à l'international, à accéder à des opportunités plus stratégiques et mieux rémunérées et à gagner en confiance. Mais l'impact va au-delà du revenu. Je souhaite contribuer à un changement de mentalité : passer de «je cherche une opportunité» à «je crée ma place sur le marché global». À long terme, j'aimerais que Maurice soit reconnu non seulement comme une destination touristique, mais comme un «hub» de talents exportables, structurés et compétitifs.

Quel est votre public cible et pourquoi ?

Les freelances qualifiés, les professionnels digitaux et créatifs, les talents ambitieux souhaitant se positionner à l'international, les start-ups et entreprises à la recherche de compétences agiles. Je m'adresse tout particulièrement aux talents qui possèdent les compétences mais manquent encore de visibilité, de stratégie ou de structure. Nuvio est pour ceux qui refusent de rester invisibles.

Est-il payant ou gratuit ?

Nuvio est gratuit pour les demandeurs d'emploi et les talents qui souhaitent explorer les opportunités. En revanche, les freelances et consultants qui veulent garder leur profil visible, être mis en avant et accéder aux "matchs" qualifiés paient un abonnement.

Je l'explique souvent simplement : Nuvio, c'est un peu le Tinder des entreprises. Comme sur une application de rencontre, les entreprises cherchent le bon profil et les talents, la bonne opportunité. L'algorithme facilite cette rencontre, mais Nuvio va plus loin qu'une simple plateforme de mise en relation : il valorise les profils engagés et structurés. Ceux qui investissent dans leur visibilité investissent aussi dans leur positionnement professionnel. L'objectif n'est pas de facturer l'accès à l'emploi, mais de promouvoir la qualité, la visibilité et l'alignement stratégique.

Avez-vous prévu d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'étendre Nuvio dans d'autres pays ?

Oui, clairement. Maurice est notre point de départ, pas notre finalité. À court terme, nous voulons intégrer l'intelligence artificielle au coeur de la plateforme mais de manière stratégique, pas comme un gadget. Concrètement, cela se traduira par un système de matching intelligent basé sur l'IA, qui va bien au-delà des motsclés pour analyser compétences réelles, expérience, compatibilité culturelle et objectifs professionnels. L'objectif : dépasser le CV traditionnel.

Par des outils de structuration de profil assistés par IA aussi, permettant aux talents de reformuler leur proposition de valeur, optimiser leur positionnement international, structurer leur portfolio et identifier leurs compétences monétisables. Beaucoup de talents ont les compétences mais ne savent pas les "packager" ; l'IA devient un coach stratégique accessible.

Et aussi par un accompagnement hybride humain + IA, où l'IA analyse les tendances du marché - compétences recherchées, niveaux de rémunération, marchés en croissance - pour orienter les talents vers des opportunités plus stratégiques. À moyen terme, nous visons l'expansion vers la France, d'autres pays européens et l'Afrique francophone. L'IA jouera un rôle clé pour adapter automatiquement les profils aux standards locaux et faciliter la mobilité internationale.

Mais un point reste essentiel : Nuvio ne remplace pas l'humain par l'IA. L'intelligence artificielle sert à réduire les frictions, augmenter la précision des matchs et démocratiser l'accès à un accompagnement stratégique. Nuvio a été pensé dès le départ comme une plateforme connectée au marché international, et l'IA sera un accélérateur d'impact, pas un substitut à l'humain.

Comment mesurez-vous le succès de votre site ?

Le succès de Nuvio ne se limite pas au nombre d'inscriptions ou au trafic. Pour moi, le véritable indicateur est la transformation. Je le mesure sur plusieurs dimensions :

Les mises en relation qualifiées : pas de simples contacts, mais des connexions pertinentes, alignées et stratégiques.

Les contrats signés : un match n'a de valeur que s'il débouche sur une collaboration concrète.

L'augmentation des revenus des talents : si un freelance parvient à facturer plus justement, accéder à des marchés internationaux ou sécuriser des missions stables, alors Nuvio remplit sa mission.

Le taux de rétention des profils premium : si les consultants choisissent de rester visibles et actifs, c'est le signe d'un retour réel sur investissement.

Vous êtes installée en France, pourquoi avoir choisi Maurice pour lancer Nuvio et comment votre expérience européenne influence-t-elle votre vision du projet ?

J'ai choisi Maurice parce que le besoin y est le plus visible. Mon expérience en France influence profondément mon approche. Elle m'a apporté une compréhension des standards européens, une culture du positionnement et du branding professionnel, une vision claire des attentes des entreprises en matière de performance et de spécialisation et une lecture précise des dynamiques du marché internationa.

Je vois les deux réalités : d'un côté, des entreprises européennes à la recherche de compétences flexibles et spécialisées ; de l'autre, des talents mauriciens compétents mais sans accès à ces marchés. Nuvio est le pont entre ces deux mondes : structuré, stratégique et international.

Quel a été le plus grand défi lors du lancement et quels obstacles avez-vous rencontrés ?

Le plus grand défi a été émotionnel avant d'être stratégique. Lancer un projet alors que l'on perd son contrat demande une grande force intérieure. Il a fallu transformer le doute en décision, l'incertitude en vision, la peur en action. Puis sont venus les défis plus classiques. La crédibilité : convaincre que NUVIO n'est pas « juste une autre plateforme » ; la structuration technique : construire une base solide ; le financement : avancer sans filet de sécurité ; et la confiance des talents : persuader des professionnels de croire en un nouvel écosystème.

Quels sont vos projets futurs ?

En plus de faire de Nuvio, un hub international de talents, une référence qualitative sur le marché et un écosystème structurant pour les carrières indépendantes, je souhaite développer des programmes de formation pour aider les talents à mieux se positionner, des événements et conférences pour connecter les acteurs, des collaborations internationales et une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle pour optimiser le matching et le positionnement

Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui veut lancer un site similaire ?

Ne commencez pas par la technologie, mais par le problème humain. La plateforme n'est qu'un outil, le besoin est la fondation. Écoutez bien votre marché : les meilleures idées viennent souvent des conversations, pas des tableurs. Testez vite, ajustez vite - attendre la perfection, c'est risquer de ne jamais lancer. Ne cherchez pas à copier les géants comme Upwork ou LinkedIn, ils jouent un autre jeu. Trouvez votre angle, votre niche, votre différenciation. Préparez-vous mentalement : l'entrepreneuriat est autant un défi psychologique que stratégique. Et surtout, ne lancez pas un site uniquement pour faire du business. Lancez-le pour résoudre un vrai problème. Cette conviction est ce qui vous maintiendra debout quand tout vacillera.