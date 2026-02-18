Madagascar: Urban love 6e édition - Tini et Estella ont enflammé l'estrade

Ils étaient six couples. Six duos prêts à embraser la scène, à se mesurer, à se dépasser. La sixième édition d'Urban Love, organisée le samedi 14 février à l'Alliance Française d'Antsiranana, a tenu toutes ses promesses et même davantage.

Dès les premières minutes, le ton était donné : salle comble, lumière tamisée, battements de basses résonnant jusque dans les tripes. Le public, compact, vibrant, savait qu'il assistait à l'un de ces rendez-vous où la danse ne se contente pas d'être spectacle, elle devient langage, défi, déclaration. Sur scène, les couples n'ont rien laissé au hasard. Malgré l'intensité des épreuves, la pression du jury et la fatigue qui se lisait parfois dans les regards, les performances ont été d'une rare intensité.

Portés, figures au sol, jeux de regards, complicité millimétrée : chaque chorégraphie racontait une histoire, entre passion brute et maîtrise technique. La danse urbaine s'est imposée dans toute sa splendeur, audacieuse, vivante, indomptable.

Et puis, il y a eu ce moment. Celui où le silence se fait plus dense. Où chaque mouvement semble suspendu. Tini et Estella ont électrisé la scène. Leur chorégraphie, ciselée avec précision, habitée d'une énergie magnétique, a fait l'unanimité. Connexion parfaite, musicalité redoutable, présence scénique éclatante : le duo a survolé la compétition et décroché le titre, sous une pluie d'applaudissements nourris. Une victoire méritée, forgée dans le travail et transcendée par l'émotion.

Les partenaires ont répondu présents, confirmant que la culture urbaine à Antsiranana n'est plus un simple mouvement, mais une véritable dynamique artistique. L'organisation, fluide et rigoureuse, a permis à la soirée de se dérouler sans accroc. Accueil, timing, transitions : tout était millimétré. Dans l'ombre, une équipe soudée veillait à ce que la magie opère.

La magie a opéré. Le public est reparti conquis, le sourire aux lèvres, les discussions animées à la sortie. Au-delà de la compétition, Urban Love est devenu un espace de rencontre, de partage et d'affirmation pour une jeunesse créative qui refuse les demi-mesures. Déjà, Tivs, l'un des instigateurs de l'événement, annonce la couleur : prochain rendez-vous Urban Love, 7e édition. Une promesse de repousser encore les limites, de hausser la barre plus haut, plus fort, plus loin. À Antsiranana, l'amour se danse. Et il se danse avec feu.