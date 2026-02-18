Madagascar: Union Européenne - 24,5 millions d'euros pour sécuriser l'eau et l'assainissement à Toamasina

Le vaste programme a été signé hier entre la République de Madagascar.

Construction d'une nouvelle centrale de traitement d'eau potable, réhabilitation des installations existantes ainsi que l'extension des réseaux de distribution. Tels sont les chantiers prévus dans le cadre du programme Eau et Assainissement à Toamasina, officialisé à Mahazoarivo, hier.

Confrontée à de graves difficultés d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, cette deuxième ville du pays et principal port fait actuellement face à une crise humanitaire sans précédent, à la suite du passage du cyclone Gezani. Le programme, financé par l'Union européenne et d'une durée de dix ans, ambitionne ainsi de répondre à ces défis structurels en voulant transformer durablement les services urbains de cette capitale économique.

Madio. Ce programme cible principalement les communes de Toamasina I et II, dans une agglomération confrontée à une croissance démographique rapide et à une forte vulnérabilité aux cyclones et aux inondations. Sur le volet accès à l'eau potable, l'objectif est de doubler la capacité de production journalière, qui passerait d'environ 19 000 m³ actuellement à 40 000 m³ d'ici 2030.

L'assainissement constitue un autre volet clé du programme. Une station de traitement des boues de vidange sera construite, accompagnée de la mise à jour du schéma directeur d'assainissement. Des sanitaires publics plus inclusifs, notamment adaptés aux besoins des femmes et des filles, seront également déployés.

Compagnie. Par ailleurs, le renforcement des capacités de la JIRAMA, concessionnaire du service public de l'eau, figure au cœur de l'action. Assistance technique, équipements modernes et planification à long terme doivent permettre d'améliorer la performance du service, malgré des risques liés à la maintenance et aux contraintes financières. Au-delà des infrastructures, ce programme se veut être un véritable plan directeur pour la ville de Toamasina, en intégrant la résilience climatique, l'inclusion sociale et le droit à l'eau. Les socles du développement durable, surtout pour la ville de Toamasina.