Addis-Abeba — La Commission éthiopienne du dialogue national (ENDC) a invité les citoyens à s'impliquer pleinement, alors que le processus atteint un tournant critique.

Dans un entretien avec ENA, le président de l'ENDC, le professeur Mesfin Araya, a encouragé tous les Éthiopiens à participer activement afin de garantir le succès du dialogue national, qui vise à renforcer l'unité du pays à travers des discussions inclusives et respectueuses sur les grandes questions nationales.

Selon lui, la large participation de la population est indispensable pour produire des résultats significatifs et durables. Des millions d'Éthiopiens ont déjà pris part aux sessions visant à désigner les représentants et à définir les priorités du dialogue.

La Commission a mené de vastes consultations auprès des États régionaux, des administrations municipales, des institutions fédérales et des communautés de la diaspora afin de faciliter la participation, soulignant l'ouverture et l'inclusion du processus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À l'exception du Tigré, ces consultations ont été menées avec succès dans tout le pays et auprès des communautés de la diaspora », a précisé le professeur Mesfin.

Il a également salué l'engagement actif des Éthiopiens vivant à l'étranger, dont les contributions portent sur des questions cruciales pour l'avenir de la nation.

Le président de l'ENDC a insisté sur le fait que le succès du dialogue dépend de l'effort collectif de tous les citoyens. « Une participation soutenue et universelle jettera les bases d'une voie stable et consensuelle pour l'avenir de l'Éthiopie », a-t-il affirmé.