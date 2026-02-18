Madagascar: Université Barikadimy - Réhabilitation immédiate des dégâts causés par Gezani

La réhabilitation rapide des dégâts causés par le cyclone Gezani à Toamasina figure désormais parmi les priorités du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, s'est rendu sur le campus universitaire de Barikadimy afin de constater l'ampleur des dommages et de coordonner les actions de reconstruction.

Selon les premières évaluations, la majorité des infrastructures ont été touchées : bureaux administratifs, salles de cours et résidences étudiantes. Les mesures urgentes arrêtées portent sur la réhabilitation immédiate de la cité universitaire, la remise en état des salles de cours et la mise en place de bâtiments durables et résistants. L'objectif du ministère est clair : garantir la continuité de l'année académique et assurer la sécurité des étudiants.

Dispositions. Le ministre a également rencontré les responsables de l'université, sous la conduite du président Pr Diny Razanakolona, pour définir les dispositions prioritaires à mettre en oeuvre. L'ensemble de la communauté universitaire, étudiants, enseignants et personnel administratif, est directement concerné par cette crise. Enfin, le ministre a adressé un message de solidarité et d'encouragement à la famille universitaire de Toamasina.