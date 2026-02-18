Madagascar: Santatra Ravelomanantsoa - Lauréate du Prix 2026 de la Fondation FARM à Paris

La chercheuse du FOFIFA a reçu, hier 17 février, le prestigieux Prix 2026 de la Fondation FARM. Une consécration internationale qui vient récompenser un combat de terrain contre les fléaux qui minent nos campagnes.

C'est une nouvelle qui met du baume au cœur en cette période de soudure. Hier, dans le cadre prestigieux de la Conférence internationale de la Fondation FARM à Paris, une silhouette familière des plateaux de l'Imerina a brillé sous les projecteurs de la Ville Lumière. Santatra Ravelomanantsoa, cheffe du département de la recherche agronomique au FOFIFA, a officiellement reçu le Prix FARM 2026. Doté d'une enveloppe de 5 000 euros, ce prix ne vient pas seulement garnir une étagère de trophées. Il vient saluer une vision : celle d'une « recherche-action » où la blouse blanche du laboratoire n'a pas peur de se tacher de la boue des rizières.

Victoire scientifique. On se souvient de l'année noire 2013. À l'époque, la bactériose vasculaire faisait des ravages, infestant près de 100 % des cultures de pommes de terre locales. Un véritable drame pour nos paysans, quand on sait que ce tubercule est l'aliment de substitution par excellence durant la période de soudure.

Là où d'autres se seraient avoué vaincus, Santatra Ravelomanantsoa a instauré une méthode de proximité. En impliquant directement les producteurs dans la surveillance phytosanitaire et l'appui agroécologique, elle a réussi l'impossible : faire chuter le taux d'infestation à seulement 5 à 10 % aujourd'hui. Une victoire scientifique qui se traduit concrètement dans l'assiette des Malgaches.

Hub d'innovation. Loin de se reposer sur ses lauriers, la lauréate, également enseignante à l'Université d'Antananarivo, voit déjà plus loin. Les 5 000 euros du prix serviront de levier pour la mise en place, à Madagascar, d'un hub d'innovation dédié à la santé des plantes et à la qualité des semences. Un projet d'envergure pour sécuriser nos filières d'exportation comme la vanille ou le gingembre, mais aussi nos cultures vivrières comme le maïs, aujourd'hui menacé par la chenille légionnaire.

« Je défends une vision d'une science utile, collective et connectée », a-t-elle déclaré lors de la remise du prix par Pascal Lheureux, président de la Fondation FARM. Pour elle, le paysan n'est pas qu'un bénéficiaire, c'est un partenaire qui « enrichit la recherche ».

Souveraineté alimentaire. Le parcours de cette scientifique est un modèle pour la jeunesse : DEA à Ankatso, master à Louvain-la-Neuve, PhD à La Réunion et diplômée de l'African Plant Breeding Academy. Un bagage intellectuel de haut vol mis au service exclusif du développement rural de la Grande Île. Alors que les défis climatiques et sanitaires se multiplient, la réussite de Santatra Ravelomanantsoa rappelle que Madagascar dispose des compétences nécessaires pour assurer sa souveraineté alimentaire. Une fierté nationale, tout simplement.