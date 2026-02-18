Togo: Enko Education muscle son réseau d'écoles internationales

18 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le groupe panafricain Enko Education, propriétaire du Lycée Cours Lumière de Lomé, vient d'obtenir un financement de 46 millions de dollars auprès de la banque sud-africaine Standard Bank.

L'opération comprend un apport en capital de 24 millions et un prêt de 22 millions. Elle vise à soutenir la stratégie d'expansion du groupe à travers l'acquisition de nouvelles institutions académiques sur le continent, tout en renforçant la qualité de l'enseignement dans ses établissements existants.

Présent dans dix pays avec 16 écoles, Enko Education poursuit son ambition de bâtir l'un des principaux réseaux d'écoles internationales en Afrique.

Racheté en 2024, le Lycée Cours Lumière de Lomé s'inscrit dans cette dynamique, avec un modèle axé sur l'excellence académique et l'accès aux universités internationales.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.