Togo: Renforcement des contrôles sur les routes

18 Février 2026
Togonews (Lomé)

Face à la recrudescence des accidents graves sur les routes, le ministère de la Sécurité a lancé, depuis le 9 février, une opération spéciale de renforcement des contrôles sur l'ensemble du territoire, indique un communiqué publié mercredi.

Une attention particulière est portée sur les axes importants, notamment le Grand Contournement de Lomé, la route nationale n°1 (Lomé-Cinkassé), la RN2 (Lomé-Aného) et la RN5 (Lomé-Kpalimé-Atakpamé).

L'objectif est de réduire significativement les accidents et d'assurer durablement la sécurisation de ces corridors essentiels à la mobilité des personnes et au transport des biens.

Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises : intensification des contrôles de vitesse, répression des dépassements dangereux, élimination des stationnements anarchiques et des encombrements de la voie publique, contrôle strict des chargements et de la conformité des transports en commun, vérification systématique du port du casque et de la ceinture de sécurité, ainsi que le renforcement des patrouilles de jour comme de nuit.

Le ministère rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues.

