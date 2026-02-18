Togo: Vers une nouvelle gouvernance des investissements

Une concertation de trois jours s'est ouverte mercredi à Lomé pour renforcer les capacités des décideurs publics sur les cadres juridiques et institutionnels encadrant les investissements, notamment les traités, les contrats et les codes d'investissement.

L'objectif est d'attirer des investissements de qualité, cohérents avec les priorités nationales et les principes du développement durable.

Cette rencontre bénéficie de l'appui de l'Institut international du développement durable (IISD), organisation indépendante basée au Canada.

Selon l'IISD, il s'agit d'améliorer la coordination entre les ministères, de renforcer les capacités de négociation et d'assurer un meilleur suivi des projets, en particulier dans des secteurs stratégiques comme les mines, l'énergie et l'agriculture.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il faut que tous les départements impliqués partagent une même vision afin que les instruments négociés profitent réellement au Togo et à sa population », a souligné Suzy Nikiéma, directrice des investissements durables à l'IISD.

Cette initiative traduit la volonté de bâtir un cadre d'investissement à la fois attractif, transparent et aligné sur les objectifs nationaux et internationaux de développement durable.