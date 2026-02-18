Sénégal: Pose de la première pierre d'une chambre froide d'une capacité de 250 000 tonnes à Ngomène

Le ministre du Commerce et l'Industrie, Serigne Guéye Diop accompagné de son collègue de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne, a posé mardi à Ngomène (Thiès, ouest), la première pierre d'une chambre froide d'une capacité de 250.000 tonnes, dans le cadre d'un projet dénommé "Agricool", visant à renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal par la modernisation des infrastructures de stockage.

Le projet "Agricool" est un réseau de stockage frigorifique sous atmosphère contrôlée, conçu pour préserver de façon instantanée 250 mille tonnes de production horticole, dont 200 mille tonnes d'oignons et 50 mille tonnes de pommes de terre. Il précise que la "capacité réelle" de l'infrastructure sera, à terme, d'un million de tonnes, les 250 mille tonnes représentant une capacité instantanée qui va être consommée au cours des 12 prochains mois.

M. Diop n'a pas donné de détails sur les délais de réalisation de cette première chambre froide. "Ce projet est l'expression d'une ambition nationale pour notre agriculture, pour nos producteurs et pour l'avenir du Sénégal", a fait valoir Sérigne Gueye Diop. Selon lui, le Sénégal dispose du potentiel pour nourrir ses populations, soutenir son économie, rayonner au-delà de ses frontières. Cependant, les producteurs subissent souvent des pertes post-récoltes, dues à l' "insuffisance d'installations de stockage adaptées".

"Cette infrastructure est juste la première d'une série de 10 autres" du genre, qui seront installées "partout au Sénégal, surtout à Ngoméne, mais aussi dans la zone de Potou", a-t-il expliqué. "Je voudrais vous garantir que dans les deux ans qui viennent, nous n'aurons plus de pertes post-récoltes dans cette zone de Ngoméne, grâce à ce projet", poursuit-il. "Nous parlerons désormais de ressources optimisées de marchés organisés et régulés, d'un écosystème dynamique, propice au développement de nos chaînes de valeur entretenues par des producteurs, des commerçants, des stockeurs...".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les 250 mille tonnes de capacité de stockage qui seront construites à Ngomène, dans la commune de Keur Moussa, ne sont que "le début d'un déploiement national ambitieux", a insisté Serigne Guéye Diop. Il annonce que cette dynamique d'expansion territoriale couvrira Diop, " l'ensemble du Sénégal jusqu'en Casamance, à Matam, [ainsi qu'au] centre et à l'est du [pays]". Il est prévu la mise en place, à Kayar, d'une infrastructure supplémentaire de 2.500 tonnes, à l'horizon 2027, qui viendra renforcer le dispositif national de conservation et soutenir les filières horticoles, renseigne le ministre.